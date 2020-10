Al hablar del Internet de las cosas (IoT, por sus siglas en inglés) y el mundo deportivo, una de las primeras imágenes que se nos vienen a la mente es la de dispositivos wearables que miden la cantidad de pasos que damos o monitorean nuestro ritmo cardiaco. Sin embargo, esta tecnología va mucho más allá del uso de pulseras inteligentes, ya que sus posibilidades permiten mejorar el rendimiento de los deportistas, mejorar la experiencia de los fanáticos dentro de los estadios y facilitar la toma de decisiones en momentos decisivos como lo hace la ya conocida tecnología del VAR.

El enfoque en la experiencia de los fanáticos

Algunos de los más grandes equipos del mundo están enfocando sus esfuerzos en aprovechar los desarrollos tecnológicos para mejorar la experiencia de los fanáticos en los estadios , ya que uno de los principales retos para las franquicias deportivas en la actualidad es ofrecerle a los aficionados algo que no puedan encontrar en casa además de presenciar un evento en vivo.

Equipos como el Tottenham Hotspur de la Premier League inglesa han apostado por renovar sus estadios concentrándose en la experiencia ofrecida a los fanáticos. Con 62 mil butacas, 1800 pantallas, 60 bares y restaurantes, además de una tienda oficial de más de 2000 metros cuadrados, es como el club londinense ha invertido más de 1300 millones de dólares para crear un espacio único para los visitantes de este recinto.

Un punto adicional a considerar es que la llegada de la tecnología 5G se suma como otro punto a favor dentro de recintos como este, ya que permite notables mejoras en la velocidad y la estabilidad de las conexiones, dejando de lado el problema de la falta de señal dentro de los estadios debido a las aglomeraciones.

Para los fanáticos que asisten a los estadios esta conectividad es de suma importancia, ya que por ejemplo, al 28 de octubre la plataforma de apuestas deportivas Betway pone al Tottenham como tercer favorito en las apuestas de la Premier con momios de +700, pero ¿qué pasa si la estrella del equipo Gareth Bale se lesiona dentro de un partido y un aficionado no ha hecho su apuesta? Las probabilidades de los Spurs para ganar la liga se verían reducidas y por lo mismo los momios cambiarían, por lo que si un fanático no tiene acceso a internet en el estadio, no podría hacer una apuesta informada.

Todos los detalles dentro y fuera de los estadios

En la actualidad, espacios como Azteca Deportes o ESPN transmiten eventos deportivos en vivo a través de sus plataformas de internet, dándole toda la información que necesitan a los aficionados en tiempo real y a solo unos clics de distancia. Debido a razones como las anteriores, la innovación tecnológica dentro de los estadios es una de las prioridades para los clubes de la actualidad, ya que se enfrentan contra los servicios televisivos de deportes en vivo y deben compensar la comodidad de quedarse en casa con una experiencia de gran calidad dentro de los estadios.

Más allá de la comparativa entre asistir a los estadios o no, los desarrollos tecnológicos abren una gran ventana de oportunidades con respecto a la experiencia que podrían recibir los fanáticos al seguir sus deportes favoritos en los próximos años. Al incluir cada vez más al Internet de las Cosas en los deportes, podemos encontrar tecnologías como los llamados Lab on a Chip, que son microchips capaces de analizar en tiempo real el estado de salud de sus portadores, a partir de factores como la composición del sudor, la química sanguínea, el ritmo cardiaco y la temperatura corporal.

Finalmente, cabe considerar que empresas como Apple apuestan cada vez más por el uso de tecnologías como la realidad aumentada , por lo que no sería extraño que en los próximos años pudiéramos ver los partidos en tiempo real desde la perspectiva de los jugadores gracias al uso de gafas inteligentes.

El Internet de las Cosas está influenciando cada vez más factores dentro del ámbito deportivo, ya sea dentro de los estadios mejorando la experiencia de los aficionados, dentro de las canchas ayudando a mejorar el rendimiento de los atletas e inclusive dentro de casa, al facilitar experiencias cada vez más inmersivas. Al final del día, los principales ganadores en este juego tecnológico son los aficionados, ya que disfrutan de más y mejores posibilidades para vivir su pasión por los deportes.