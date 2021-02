Apple viene trabajando en mejorar el reconocimiento facial, incluso con la mascarilla colocada. L empresa ha lanzado la nueva beta de iOS 14.5 con el reconocimiento facial de Face ID.

La actualización del sistema operativo permitirá que el usuario pueda desbloquear su iPhone al mirar la pantalla si tiene un reloj Apple Watch desbloqueado.

Como requisito necesitaremos un iPhone con la beta de iOS 14.5 y un Apple Watch con la beta de watchOS 7.4 instaladas.

Antes de configurar Face ID, asegúrate de que no haya nada que tape la cámara TrueDepth ni tu cara. Face ID se ha diseñado para que funcione con gafas y lentes de contacto. No podrás configurar Face ID si hay algo que te tapa la nariz y la boca, como una mascarilla. Face ID funciona de forma óptima cuando el iPhone o iPad se encuentra a una distancia no superior a un brazo de la cara (entre 25 y 50 cm).

Para configurar Face ID:

Ve a Ajustes > Face ID y código. Si se te pide, introduce el código de acceso. Pulsa Configurar Face ID. Sostén el dispositivo en la orientación vertical, pon la cara frente al dispositivo y pulsa Empezar. Sitúa la cara dentro del marco y mueve lentamente la cabeza para completar el círculo. Si no puedes mover la cabeza, pulsa Opciones de accesibilidad. Cuando hayas finalizado la primera exploración de Face ID, pulsa Continuar. Mueve ligeramente la cabeza para completar el círculo por segunda vez. Pulsa OK.

Si no has definido un código, se te pedirá que crees uno para usarlo como modo alternativo de verificar tu identidad.

Para elegir las funciones con las que quieres usar Face ID o para restablecer esta función, ve a Ajustes > Face ID y código.

Desbloquear el iPhone o iPad con Face ID