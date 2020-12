A Avast companhia de segurança digital e produtos de privacidade e a Borsetta, uma empresa de serviços de hardware de computador seguro baseado em software de IA, anunciam que se juntarão à Intel no lançamento do Instituto Privado de Pesquisa Colaborativa em IA (Private AI Collaborative Research Institute). O principal propósito da nova colaboração será avançar e desenvolver tecnologias, que fortaleçam a privacidade e a confiança para inteligência artificial descentralizada.

O Instituto Privado de Pesquisa Colaborativa em IA foi originalmente estabelecido pela University Research & Collaboration Office (URC) da Intel que, então, expandiu o potencial de colaboração do Instituto convidando a Avast e a Borsetta para unir forças. Juntas, as partes lançaram uma chamada para propostas de pesquisas no início deste ano e selecionaram os primeiros nove projetos a serem apoiados pelo Instituto de Pesquisa Colaborativa em Inteligência Artificial, em oito universidades:

Carnegie Mellon University, nos EUA

Universidade da Califórnia, em San Diego, nos EUA

University of Southern California, nos EUA

Universidade de Toronto, no Canadá

Universidade de Waterloo, no Canadá

Universidade Técnica de Darmstadt, na Alemanha

Université Catholique de Louvain, na Bélgica

National University of Singapore, em Singapura

O Instituto Privado de Pesquisa Colaborativa em IA irá encorajar e apoiar pesquisas fundamentais para a solução de tais desafios do mundo real à sociedade. Além disso, será dedicado à adoção de uma abordagem ética voltada ao desenvolvimento de inteligência artificial. Ao descentralizar a IA e mover as análises relacionadas para a borda de rede, as empresas estarão aptas a liberar dados provenientes de silos, proteger a privacidade e a segurança, bem como manter a eficiência.

O Instituto Privado de Pesquisa Colaborativa em IA terá como objetivo superar uma série de desafios enfrentados pelas indústrias e sociedades atuais. Isso inclui, porém não está limitado à:

Dados de treinamento descentralizados em silos isolados e frequentemente inacessíveis para treinamento centralizado;

As atuais soluções que exigem um único data center confiável são frágeis – o treinamento centralizado pode ser facilmente atacado, modificando os dados em qualquer ponto entre a coleta e a nuvem. Não há uma estrutura de trabalho existente para um treinamento seguro descentralizado, entre potenciais participantes não confiáveis;

Modelos centralizados tornam-se obsoletos rapidamente, pois os dados na borda mudam com frequência. Hoje, ciclos de lote infrequentes para coleta, treinamento e implantação podem levar a modelos desatualizados. Um retreinamento contínuo e diferenciado não é possível;

Os recursos de computação centralizados são caros e limitados por comunicação e latência.

Aprendizado de máquina federado – uma técnica usada para treinar um algoritmo em múltiplos dispositivos descentralizados de borda -, é limitado. Embora a atual inteligência artificial federada possa acessar dados na borda, ela não pode garantir simultaneamente precisão, privacidade e segurança.

Michal Pechoucek, Diretor de Tecnologia da Avast acrescenta: “Com nossa capacitada equipe de pesquisa em inteligência artificial e o Laboratório de Segurança Cibernética e IA da Avast (AAICL), localizado no campus da Universidade Técnica da República Tcheca (CTU), já estamos testemunhando excelentes resultados de nossa pesquisa científica na interseção de IA, aprendizado de máquina e cibersegurança. A colaboração setorial e acadêmica é a chave para lidar com as grandes questões do nosso tempo, incluindo IA ética e responsável. À medida que a inteligência artificial continua a crescer com força e escopo, chegamos a um ponto em que agir é necessário e não apenas falar. Estamos muito satisfeitos por unir forças com a Intel e Borsetta, visando desbloquear todo o potencial da inteligência artificial para manter as pessoas e seus dados seguros”.

Borsetta juntou-se ao Instituto Privado de Pesquisa Colaborativa em IA devido à sua forte convicção em conduzir uma estrutura voltada à preservação da privacidade, para apoiar o futuro mundo hiperconectado com o poder da IA. Pamela Norton, CEO da Borsetta, declarou: “a missão do Instituto Privado de Pesquisa Colaborativa em IA está alinhada com a nossa visão de segurança comprovada para o futuro, onde os dados são comprovadamente protegidos com serviços de computação de borda, nos quais se pode confiar. A confiança será a moeda do futuro, e precisamos projetar sistemas de borda integrados de inteligência artificial com confiança, transparência e segurança, ao mesmo tempo que promovemos os valores humanos que eles deveriam refletir”.

Richard Uhlig, membro sênior da Intel, Vice-Presidente e Diretor do Intel Labs, comenta: “a IA continuará a ter um impacto transformacional em muitas indústrias e está prestes a se tornar uma força de mudança de vida aos setores de saúde, automotivo, cibersegurança, financeiro e de tecnologia. Dito isso, a pesquisa sobre IA responsável, segura e privada é crucial para que o seu verdadeiro potencial seja realizado. O Instituto Privado de Pesquisa Colaborativa em AI estará comprometido com o avanço das tecnologias, usando princípios éticos que colocam as pessoas em primeiro lugar e as mantêm seguras e protegidas. Convidamos a Avast e a Borsetta para se juntar a nós em nossa missão de identificar o verdadeiro impacto da inteligência artificial no mundo, ao nosso redor. Estamos entusiasmados em tê-los a bordo, para mitigar potenciais desvantagens e perigos de IA”.