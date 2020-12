Computação em nuvem surgiu como uma opção mais escalonável e aberta para empresas de todos os tamanhos e o setor de segurança não é exceção, a nuvem pode tornar a segurança das instalações de pequenas e médias empresas mais econômica, eficiente, flexível, escalonável e mais eficaz com convergência e automação.

Mais e mais empresas estão aproveitando a nuvem para aprimorar as operações e o gerenciamento dos negócios. Por exemplo, varejistas voltados para o futuro têm implementado soluções de comércio em nuvem para gerenciamento de pedidos, estoques, consolidação financeira e relacionamento com o cliente (CRM).

Da mesma forma, o setor de segurança física vem adotando a nuvem em grande estilo. Os sistemas de segurança com base em nuvem – que reúnem segurança, rede, armazenamento, análises e gerenciamento – estão se tornando mais populares devido a seus impressionantes benefícios operacionais e de segurança.

Cinco motivos pelos quais a nuvem deve estar no foco de pequenas e médias empresas para a solução de segurança de suas instalações.

1. Informações de segurança ao seu alcance: Uma solução de segurança com base em nuvem permite que as empresas acessem e gerenciem todos os seus dispositivos de segurança a qualquer hora, em qualquer lugar e em qualquer dispositivo habilitado para internet. E quando as empresas têm várias instalações para gerenciar, a nuvem fornece um ponto de agrupamento seguro e facilmente acessível para informações provenientes de todos os edifícios protegidos. Os gerentes podem verificar vídeo em tempo real e os dados armazenados de cada local, mesmo quando em viagem, desde que haja uma conexão com a internet.

2. Investimento inicial reduzido e fácil configuração: Todas as empresas desejam plataformas ou serviços que ofereçam simplicidade, com o mínimo possível de ativos para gerenciar e uma configuração simples. Por meio de uma infraestrutura de hospedagem em nuvem não há necessidade de implementação de um servidor local ou software. Para começar, tudo o que se precisa é de um nome de usuário e senha e poderá conectar facilmente dispositivos como câmeras de vídeo à internet para visualização e reprodução.

Isso é particularmente útil para organizações em locais menores ou em menor quantidade e com menos câmeras pois ajuda a reduzir os custos dos investimentos em hardware e gerenciamento contínuo.

3. Escalabilidade e flexibilidade: A escalabilidade é um dos principais motivos para migrar para a nuvem. Se as demandas de tráfego ou carga de trabalho aumentarem repentinamente ou crescerem gradualmente ao longo do tempo, as empresas escolherão uma solução em nuvem porque é escalonável, o que permite que as empresas aumentem o armazenamento e o desempenho de formas adequada e econômica.

Esse é o caso das soluções de segurança com base em nuvem. Quando as empresas crescem, a nuvem permite que sua infraestrutura de sistema de segurança seja dimensionada com elas. As empresas podem adicionar novos dispositivos, serviços, funcionalidades e análises aprimoradas e armazenamento de dados em estágios para atender ao seus crescimento e desenvolvimento.

4. Manutenção remota do sistema 24 horas por dia, 7 dias por semana: As plataformas com base em nuvem podem ajudar a tornar os serviços de segurança gerenciados muito mais responsivos. Os provedores de serviços de segurança e as centrais de recebimento de alarmes (ARC) podem monitorar constantemente a integridade do sistema de segurança de um usuário final e resolver quaisquer problemas remotamente, oferecendo um serviço sofisticado sem o custo adicional de uma visita no local. Tudo o que é necessário é o consentimento dos usuários finais quando o sistema é implementado.

Para as empresas isso oferece tranquilidade pois seu sistema de segurança funcionará 24 horas por dia, 7 dias por semana. Quaisquer problemas como falha do dispositivo ou perda de comunicação podem ser resolvidos de forma rápida e eficiente.

5. Tecnologia em constante atualização: A tecnologia está sempre mudando. Portanto, para sistemas no local, manutenção regular deve ser realizada no local ou por meio de uma área de trabalho remota. Isso pode ser um fardo para os serviços de TI, especialmente se houver vários locais.

Uma solução com base em nuvem, no entanto, não requer atualizações manuais no local, já que os clientes irão transmitir a versão mais recente do software que é totalmente e centralmente mantida pelo provedor de serviços. Isso economiza uma quantidade significativa de tempo enquanto reduz o potencial de falhas de segurança e os riscos associados.

Uma solução convergente de serviços de segurança baseada em nuvem da Hikvision

A solução de serviço de segurança com base em nuvem da Hikvision, líder mundial no fornecimento de soluções e produtos de segurança, Hik-ProConnect, foi projetada para pequenas e médias empresas e aplicações residenciais. A solução utiliza padrões e protocolos que são líderes no setor para garantir as máximas segurança e confiabilidade, tornando-o ideal para o mercado de segurança atual.

Incorporado com todos esses benefícios de hospedagem em nuvem, o Hik-ProConnect permite aos usuários convergir vários dispositivos em uma plataforma de gerenciamento com um único login. Isso vai além dos sistemas convencionais de segurança compostos de elementos díspares. A integração de dispositivos fornece aos usuários diferentes tipos de eventos para atender às suas necessidades, longe de abordagens manuais para o uso de automação. Exemplos de vinculação de dispositivo incluem a fusão de chamadas de intercomunicação e eventos de intrusão ou acesso com verificação de vídeo.