A NICE lança o CXone Performance Analytics integrado ao Salesforce Einstein, um aplicativo analítico alimentado por IA, que revela insights de desempenho do contact center ao analisar dados combinados com CRM, além de apontar recomendações específicas para melhorar os KPIs. Esta nova funcionalidade do NICE CXone está disponível agora no Salesforce AppExchange.

O CXone Performance Analytics integrado ao Salesforce Einstein ajuda os líderes a entender o cenário atual e a identificar, de forma rápida e eficiente, novas tendências e oportunidades de melhoria. Além disso, a solução integrada é autorizada pelo FedRAMP e compatível com o PCI Compliance, GDPR e LGPD, o que colabora com a necessidade de atender aos requisitos governamentais e regulatórios.

Ver mais: A adoção do 5G vai fortalecer um ecossistema de colaboração e inovação no Brasil

“Estamos entusiasmados em fornecer esta solução analítica baseada em IA – única e fácil de entender – que mostra aos líderes de experiência do cliente e supervisores de contact center o que realmente está afetando o desempenho, identificando exatamente onde estão seus problemas e o que eles podem fazer para corrigi-los”, diz Paul Jarman, CEO da NICE inContact.

Clientes CXone que usam Salesforce (e Salesforce Service, Health ou Government Clouds) podem usar CXone Performance Analytics para:

Aumentar os KPIs com IA: compreensão de forma rápida e fácil sobre as ações que precisam realizar para melhorar a resolução no primeiro contato, eficiência de ocupação do agente, produtividade de vendas e muito mais com recomendações diretas e baseadas em dados;

compreensão de forma rápida e fácil sobre as ações que precisam realizar para melhorar a resolução no primeiro contato, eficiência de ocupação do agente, produtividade de vendas e muito mais com recomendações diretas e baseadas em dados; Eliminar suposições e riscos: as previsões baseadas em dados avaliam os benefícios e os riscos, permitindo que os usuários monitorem as condições que mudam rapidamente e implementem as mudanças com confiança e mais assertividade.

as previsões baseadas em dados avaliam os benefícios e os riscos, permitindo que os usuários monitorem as condições que mudam rapidamente e implementem as mudanças com confiança e mais assertividade. Obter percepções avançadas com o mínimo de esforço: a análise out-of-the-box reduz a necessidade de especialistas em codificação ou dados e pode ser facilmente modificada para criar insights personalizados. Além disso, a combinação automática omnichannel do CXone com dados do Salesforce reduz o esforço humano e os erros.

“O CXone Performance Analytics para Salesforce Einstein é uma aplicação bem-vinda ao AppExchange, pois possibilita a transformação digital dos clientes ao vincular automaticamente os dados omnichannel aos objetos do Salesforce para revelar insights”, disse Woodson Martin, GM do Salesforce AppExchange.

Cada licença do CXone Performance Analytics para Salesforce Einstein inclui automaticamente uma licença do Salesforce Einstein Analytics Plus, simplificando o processo de compra do cliente.