A F5 anunciou hoje duas soluções de infraestrutura que visam suportar a implementação e operação de redes core standalone 5G nativas da nuvem. As soluções BIG-IP Service Proxy for Kubernetes (SPK) e Carrier-Grade Aspen Mesh apresentam desempenho escalável, visibilidade e avanços na segurança, fatores essenciais para os gestores de Telecom de operadoras e ISPs entregarem novos serviços baseados em 5G a consumidores e empresas. A F5 anuncia, também, sua integração ao 5G Open Innovation Lab.

A transição para um core 5G nativo da nuvem representa, para os provedores de serviços, uma mudança de arquitetura: passa a ser essencial tirar proveito de uma abordagem baseada em microsserviços e na plataforma padrão Kubernetes. Para isso, serviços core 5G nativos da nuvem precisarão coexistir e interoperar com protocolos de sinalização, aplicações, sistemas de faturamento, políticas e infraestrutura 3G e 4G.

As novas soluções 5G da F5 entregam aos provedores de serviços a capacidade de oferecer aos seus clientes uma experiência uniforme e segura. Isso é feito de forma a reduzir a complexidade e os custos da infraestrutura, evitando a despesa de manter sistemas separados. Essa configuração pode aumentar os riscos à segurança e as despesas operacionais.

Compromisso com a inovação em 5G

A F5 anunciou, também, que se uniu ao 5G Open Innovation Lab (5GOILab) como Parceira Corporativa. O 5GOILab é um ecossistema global de corporações, instituições acadêmicas e governamentais que trabalham juntas para incentivar o desenvolvimento de novas capacidades e categorias de mercado baseadas em 5G. Conhecida por seu compromisso com a inovação e por sua experiência em gerenciamento de tráfego de redes de telco, serviços de segurança de aplicações, e computação na nuvem, a F5 trabalhará lado a lado com instituições acadêmicas e todo o ecossistema do Lab para suportar ações essenciais para o desenvolvimento da cultura 5G. Isso inclui projetos conjuntos de desenvolvimento, teste e implementação das mais inovadoras soluções 5G do mundo.

Novas soluções 5G

As soluções BIG-IP SPK e Carrier-Grade Aspen Mesh são as primeiras ofertas de um portfólio 5G que acelerará a transformação digital de provedores de serviços e seus clientes. Essas novas soluções permitem aos provedores de serviços implementar com facilidade infraestrutura core 5G nativa da nuvem e, em paralelo, escalar a operação de milhares de microsserviços e funções de rede 5G baseadas em containers (CNFs).

Construídos sobre uma arquitetura core 5G baseada em serviços, BIG-IP SPK e Carrier-Grade Aspen Mesh permitem o suporte a cargas de trabalho 5G juntamente com as cargas de trabalho 4G existentes. Isso é feito de forma a preservar a elasticidade da rede e o gerenciamento de tráfego granular e segurança. Outra colouna dessas ofertas é suportar políticas de acesso a tráfego para dentro e para fora de clusters Kubernetes, e entre eles. Com suporte a múltiplos protocolos, os provedores de serviços poderão continuar a monetizar uniformemente o tráfego da rede 4G e, ao mesmo tempo, realizar a transição para 5G.

“As novas soluções F5 suportam importantes exigências das redes móveis: é possível aumentar a infraestrutura Kubernetes e capacitar os clientes a realizar plenamente os benefícios de um core 5G nativo da nuvem. Isso é feito com operações mais simples e com uma via mais rápida para as receitas”, disse James Feger, Vice-presidente e Gerente Geral de Provedores de Serviços da F5. “Isso significa que os provedores de serviços são capazes de alocar de maneira mais eficiente seu capital e seus recursos, conseguindo entregar ao mercado uma gama mais ampla de casos de uso 5G.”

BIG-IP Service Proxy for Kubernetes utiliza elementos repetíveis, ou padrões, em Kubernetes para levar capacidades de telco a um ambiente Kubernetes, fornecendo o necessário desempenho e segurança para implementações 5G nativas da nuvem. Recursos do BIG-IP SPK:

Amplo suporte a protocolos de sinalização 4G e 5G, incluindo Diameter, SIP, SCTP, GTP e HTTP/2, que permite aos provedores de serviços efetuar a transição para 5G enquanto mantêm os serviços, clientes e sistemas de faturamento 4G existentes.

Proxy seguro “por serviço” e firewall para cluster Kubernetes, para fornecer controle e proteção para o tráfego entre os clusters que entra e sai dos serviços core 5G.

Descoberta de serviço e configuração de política Kubernetes automatizadas para reduzir a complexidade e criar eficiência para as equipes de operação de redes.

Carrier-Grade Aspen Mesh fornece observabilidade, segurança e controle para tráfego que entra em clusters Kubernetes e que passa entre eles. Devido à sua independência de CNFs, o Aspen Mesh oferece aos provedores de serviços:

Uma abordagem consistente à criptografia e autenticação de tráfego HTTP/2 e TCP entre funções de rede de múltiplos fornecedores e múltiplos sites, construída sobre os métodos TLS mútuos mais robustos, amarrada a uma autoridade de certificados carrier-grade e compatível com 3GPP.

Abrangente visibilidade de tráfego entre CNFs, fornecendo garantia de receita e visibilidade para os dados necessários para monetizar o 5G usando sistemas existentes de faturamento e cobrança.

Recursos adicionais, incluindo capacidades de captura de pacotes Kubernetes com Aspen Mesh Packet Inspector, para diagnóstico avançado e para atender a exigências legais de interceptação.

“Os provedores de serviços estão construindo um novo ecossistema de TI para suas redes 5G, e o correto dimensionamento dos recursos de rede necessário para as soluções 5G é incrivelmente importante. Isso permite aos provedores de serviços uma eficácia em casos de uso de computação de ponta”, disse Cliff Grossner, Diretor Executivo e Membro de Tecnologia da OMDIA. “Em última análise, esse robusto ecossistema de TI permitirá às soluções 5G operarem juntas desde a nuvem até o perímetro e as extremidades como um único ambiente de software interoperável. Soluções 5G multiprotocolos ajudam a resolver essa importante exigência do mercado.”

Capacitando a entrega moderna de aplicações em escala

Ao longo dos últimos anos, a F5 evoluiu rapidamente para oferecer o mais amplo conjunto de tecnologias para segurar e entregar as aplicações mais importantes para os seus clientes – as maiores empresas do mundo, provedores de serviços, instituições financeiras e educacionais, organizações governamentais e marcas de consumo. BIG-IP SPK e Carrier-Grade Aspen Mesh fazem parte de um abrangente portfólio de soluções da F5 que capacitam os clientes a implementar aplicações adaptativas modernas para atender às crescentes necessidades dos clientes e negócios do atual mundo em que o digital vem em primeiro lugar. Como organismos vivos, essas aplicações se adaptarão naturalmente com base em seu ambiente – crescendo, diminuindo, defendendo-se e curando-se.

As soluções da F5 atendem a uma ampla gama de casos de uso modernos de aplicações, desde as exigências altamente complexas das indústrias de provedores de serviços e bancos até software de categoria empresarial e ofertas de SaaS sob medida para as necessidades de desenvolvedores e equipes de DevOps.