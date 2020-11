Great Place to Work, la autoridad mundial en cultura organizacional, clasifica a VU Security, empresa de ciberseguridad especialista en prevención de fraude y protección de la identidad, número 6 en la lista de Los Mejores Lugares para Trabajar para Millennials 2020.

La publicación de la lista se realiza en un contexto afectado por la crisis del COVID-19, que impactó en la economía y vida cotidiana de todo el país. El ranking de Los Mejores Lugares para Trabajar™ para Millennials 2020 está basado en datos recopilados antes que se desatara la pandemia del Coronavirus. Las organizaciones que integran la lista han demostrado ser excelentes lugares para trabajar para sus empleados y dan una lección importante respecto de que podemos lograr lugares de trabajo de calidad aún cuando se atraviesa una situación compleja y de alta incertidumbre.

Ver más: VU participa del primer programa de aceleración de ciberseguridad de Jerusalem Venture Partners

Los millennials, es decir, aquellos nacidos entre 1981 y 1996, siguen siendo objeto de estudio entre las organizaciones porque conforman un grupo etario cada vez más grande dentro de la fuerza laboral y son muchas las conjeturas que se hacen sobre ellos. En VU Security, una empresa argentina con presencia en América Latina, Europa y Estados Unidos, más del 56% de los colaboradores son millennials. Entre otras cosas, eligen a VU por las oportunidades de crecimiento y aprendizaje, y su propósito de mejorar la vida de los ciudadanos, brindando un servicio a la comunidad.

Para determinar Los Mejores Lugares para Trabajar para Millennials, Great Place to Work analizó el feedback de los colaboradores quienes responden más de 60 preguntas de la encuesta que describen hasta qué punto su organización crea un Great Place to Work For All. El 85% de la evaluación se basa en la percepción de los millennials sobre sus experiencias de confianza en su lugar de trabajo. El 15% restante se basa en la impresión de los millennials sobre sus experiencias diarias de innovación, los valores de la empresa y la efectividad de sus líderes, para garantizar que también tengan una experiencia constante.

“VU Security es un gran lugar para trabajar,” dice Melisa Sosa, Developer en VU. “Una de las mejores cosas es la calidad humana de sus miembros, muy importante a la hora de trabajar en equipo. Los proyectos en los que trabajamos son innovadores, lo cual permite que estemos en aprendizaje constante, y la flexibilidad con la que contamos como empleados cobró un nuevo valor en el contexto del COVID-19.”

“Estamos muy felices por este reconocimiento hacia nuestra organización,” dice Carlos Stella, Human Growth Director, VU Security. “Este tipo de logros nos alientan a seguir esforzándonos para mejorar día a día, escuchando a nuestra gente y actuando en consecuencia. Nuestro principal objetivo es que todos los colaboradores de VU encuentren en la compañía una verdadera oportunidad de desarrollo tanto personal como profesional, en línea con nuestros propósitos y valores.”