Comenzar un nuevo negocio o darle un giro de 180° al que tienes puede ser muy estimulante, pero a veces también muy estresante si no tienes en claro tu norte.

Jack Ma , antes de fundar su mega consorcio de comercio electrónico con sede en Hangzhou, Alibaba Group, él era maestro de inglés y ganaba alrededor de $12 por mes en una universidad local.

Hoy en día es uno de los hombres más ricos del mundo, con una fortuna personal estimada por la revista Forbes en los $39 mil millones (33 mil millones de euros).

Aunque suene cliché, la mayoría de los empresarios exitosos tienen sus orígenes humildes; lo mismo ocurrió con el multimillonario Jack Ma.

Estos son los consejos de Jack Ma para nuevos emprendedores:

1. Antes de empezar un negocio, tienes que saber lo que estás haciendo

El propósito de ser tu propio jefe no debe ser sólo porque no estás interesado en trabajar para otras personas, sino porque también estás viendo una oportunidad de negocios que llenará algunos vacíos en el mercado.

En 1995, cuando Ma fue a los Estados Unidos para convertirse en traductor, su amigo le mostró como funcionaba internet. Después de eso, él busco la palabra “beer”.

El encontró cerveza estadounidense, cerveza alemana, pero no había cerveza china. “Así que tuve curiosidad, busqué “China” y todos los motores de búsqueda decían no China,” dijo Ma en un documental. Como resultado, esto lo llevó a empezar una compañía web llamada “China Pages”, un sitio de páginas amarillas que fue la primera compañía de Internet de él.

2. Emplea a personas inteligentes, no personas populares

Como jefe debes buscar los candidatos adecuados para que se unan a tu compañía y puedan contribuir y expandirla. Por ejemplo, durante una sesión de compartir en “Next Up Asia”, Ma compartió que cuando se trata de contratar un empleado, debes encontrar a las personas correctas de acuerdo a tu nivel y necesidades.

“Cuando tu compañía es pequeña como un ‘tractor’, pero contratas a una persona que tiene un motor de avión Boeing 747, tu tractor (compañía) se romperá cuando ese motor Jumbo arranque. Por lo tanto, no emplees a alguien por qué es (popular) cuando estés reclutando personas para unirse a tu equipo. Las compañías pequeñas deben contratar a personas con la mentalidad correcta.”

3. Aprende de los fracasos de otros

A menudo nos enfocamos en la parte glamorosa de las personas exitosas y, subconscientemente, olvidamos que ellos pasaron por fracasos también. Además de aprender consejos y lecciones exitosas de empresarios, Ma dijo que son de los errores de los que los empresarios deberían aprender.

“Muchas personas fracasan por la misma razón. Si sabes por qué las personas fracasan y aprendes de eso, entonces podrás hacer una corrección.”

4. Siempre piensa en la innovación, no simplemente en la adquisición a ciegas

Las personas a menudo comparan a Steve Jobs y a Jack Ma. Ambos no terminaron la universidad, y ambos son inventores de dos tecnologías de vanguardia que pudieron ver antes que otros empresarios. Para Steve Jobs se trata de un portátil personal y un teléfono inteligente de pantallas táctil; para Ma, es el potencial de la internet.

Durante una entrevista con CNBC, Ma compartió lo siguiente cuando se le preguntó si adquiriría eBay. “Primero, no sé si venderían; y segundo, tenemos que pensar una cosa – hacer negocios no es simplemente comprar, tienes que crear algo. Tienes que crear algo que no ha existido nunca, para el futuro.”

5. Toma todo riesgo que valga la pena tomar

Ma empezó su primer negocio de Internet llamado China Pages. Sin embargo fue un negocio que fracasó. Duró aproximadamente un año.

Eventualmente Ma perdió el control de China Pages y la compañía fue presionada a unirse al gigante asiático de telefonía China Telecom. Aunque algunos podrían considerar esto un “fracaso”, fue uno que fue asumido por Ma como un riesgo calculado. Al final, fue una experiencia que valió la pena.

Esto, sin embargo, no se puede decir de todos los fracasos y riesgos – algunos no valen la pena y podrían llevar a la bancarrota.

Las personas saben que los grandes empresarios pueden identificar riesgos “tontos” y los reducirán al absoluto valor mínimo. Hay muchas formas de hacer esto, como investigando sobre el mercado y las oportunidades disponibles; practicando con paciencia y evitando los apresurados impulsos; confiando en tu instinto y teniendo un plan alterno al asegurar el negocio.

La verdad es que la personas usualmente se niegan a apoyar lo último. A pesar de eso, es una de las formas de acabar con un montón de riesgos “tontos”.

Los seguros de negocios que algunas compañías están especialmente diseñados para satisfacer las necesidades de protección de las pequeñas y medianas empresas (especialmente aquellas con tiendas tradicionales).

Así que si algo desafortunado ocurre, inmediatamente tendrás el dinero que necesitas para recoger los pedazos y empezar de nuevo. De esta manera, te podrás enfocar en otros riesgos que te puedes permitir y que valen la pena tomar.

6. La clave del éxito está en la generación más joven

En cualquier negocio es crucial planear por adelantado, y un factor importante que hay que considerar cuándo se planea para el futuro son las necesidades y deseos de tus clientes. Y como la mayoría de negocios modernos ahora sirven a una generación más joven, ¿quién mejor que ellos para entender como moldear/desarrollar la compañía?

“La generación más joven es siempre mejor que la última generación”, él dijo, admitiendo que aunque él es objetivamente mejor que su propio padre, sus hijos son ahora mejor que él.

“Si quieres mantener esta compañía innovadora, si quieres que la compañía alcance el futuro manteniendo la visión, entonces confía en la gente más joven.”