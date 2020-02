La industria de los medios de pago aborda un reto de calado marcado por la confluencia de la digitalización y la regulación, con PSD2 a la cabeza. American Express no es ajena al “desafío de mantenernos activos y relevantes en la era digital”, según explica Juan Orti, CEO de la multinacional estadounidense en España, un país que ha ganado peso en la compañía tras la decisión de trasladar su sede legal para Europa continental de Reino Unido a España ante el Brexit.

La histórica firma financiera ha diseñado una estrategia basada en tres pilares: el desarrollo de tecnología, las alianzas y la compra o toma de participaciones en start up innovadoras. Un abordaje con el que la persigue, entre otros objetivos, “ser esencial en la vida digital” de sus clientes, resalta el ejecutivo.

“La tecnología es necesaria porque los hábitos del consumidor cada vez son más digitales”. Por ejemplo, Orti indica que más de la mitad de los usuarios que acceden a las cuentas online de American Express lo hacen a través del móvil. Eso sí, el ejecutivo matiza que “la tecnología es una herramienta para un fin, que es proporcionar la mejor experiencia y un valor más allá de la transacción”.

Orti explica que la suma de la digitalización y la regulación se traduce en una “comoditización de los medios de pago”. El papel de American Express, sin embargo, va más allá de asegurar el pago seguro y sencillo. “Esto es algo necesario pero no suficiente para nuestro modelo de negocio, que descansa en dar un valor adicional a los intervinientes en la transacción a través de activos como recompensas, márketing relevante, acceso a experiencias, etc, acciones cuyo alcance es aún mayor gracias a la tecnología”, apunta.

Por ejemplo, la inteligencia artificial permite a American Express recomendar vía móvil a un titular de la tarjeta un restaurante acorde a sus gustos cuando visita una ciudad, facilitándole la reserva; o sugerir cuando geolocaliza al cliente en un aeropuerto la mejor sala VIP en función de sus programas de fidelización. “La tecnología no sólo hace que las transacciones sean más fáciles y seguras. El uso del big data o la inteligencia artificial nos permiten aportan esa experiencia al cliente que nos diferencia de otros jugadores”, resalta.

Orti reconoce que asistimos a un cambio en los hábitos de pago de los consumidores. ¿Estamos ante el final del dinero en metálico y las tarjetas de plástico? “Es atrevido apuntar qué va a pasar. El metálico sigue siendo muy utilizado en España, más que en otros países vecinos asimilables, pero todo apunta a que desaparecerá, la cuestión es cuándo. E igual con el plástico. Lo importante para nosotros no es el factor forma sino dar valor, independientemente del medio”, apunta.

Una de las fórmulas que está empleando American Express para exprimir las posibilidades de la era digital es el desarrollo de tecnología propia. Por ejemplo, la compañía cuenta con una aplicación para móvil donde ha incorporado “factores diferenciales como el pago con puntos”, dice Orti.

Otra novedad es la posibilidad de que el usuario cree un lista de tiendas online de confianza que evita que American Express tenga que mandar notificaciones de autenticación en cada compra, sin que ello suponga una merma en la seguridad.

La compañía tampoco ha dado la espalda a las alianzas comerciales, un ámbito en el que destacan los acuerdos con Apple Pay y Android Pay (Google). “Más de la mitad de nuestros clientes tienen su tarjetas American Express en estos wallets. Estos acuerdos nos proporcionan tecnología diferencial en este eslabón de la cadena de pagos”, apunta. “El efecto arrastre de estas compañías tecnológicas, la experiencia de uso segura y muy sencilla, y las alianzas que han alcanzado con compañías como la nuestra han provocado que se acelere el pago con móvil”, resalta el ejecutivo.

La compañía también ha anunciado una ampliación de su acuerdo con PayPal en Estados Unidos, que desde hace años permitía a los usuarios asociar este sistema de pago a sus tarjetas American Express. Ahora, además, ofrece opciones como repartir cargos de manera instantánea entre varias personas (transacción P2P), fraccionar y aplazar el cargo o pagar con puntos, por ejemplo.

La tercera pata de la estrategia digital pasa por las compras y la toma de participación en start up innovadoras a través de Amex Ventures, el brazo de venture capital que creó la compañía en 2011 con 100 millones de dólares de fondos, y que acumula 64 inversiones. “Buscamos compañías que tengan tecnología y modelos de negocio con ese elemento disruptor y acelerador que permita a American Express avanzar y completar su propuesta. El criterio es que su aporte sea relevante, escalable y complementario”.

La compañía ha realizado inversiones tanto en tecnologías que refuerzan sus capacidades como en apps de ocio, gastronomía y viajes. Por ejemplo, adquirió Accertify, con una tecnología puntera para la prevención de fraudes en cibercompras. La empresa tiene un hub operacional en las oficinas de American Express en Madrid, desde donde da servicio a establecimientos online internacionales.

También está en el accionariado de BioCatch, una compañía que utiliza la biometría para prevenir ciberataques, analizando las acciones de los hackers para identificar comportamientos maliciosos y frenarlos en tiempo real.

En abril, Amex Ventures adquirió LoungeBuddy, una plataforma digital que permite a los viajeros descubrir, reservar y acceder a salas VIP de aeropuertos de todo el mundo. Este verano, se hizo con la plataforma de reserva de restaurantes Resy.

“Somos conscientes de que la competencia no son solo los jugadores tradicionales”

La industria de los medios de pago ha visto la irrupción de nuevos jugadores, tanto ‘fintech’ como grandes tecnológicas como Apple o Google, sin olvidar la fortaleza de compañías como Alipay (Alibaba) o Tencent (dueño de WeChat) en China. “Los medios de pago no son la industria más rentable. ¿Por qué entran? Fundamentalmente, por la vinculación los usuarios, lo que proporciona datos, un elemento de atracción muy valioso. Somos conscientes de que la competencia no son solo los jugadores tradicionales y que la regulación PSD2 te exige cooperar”, dice Juan Orti. En este sentido, la compañía mira nuevas categorías como los iniciadores de pago, donde mueve ficha. “En Inglaterra hemos lanzado un producto que permite al consumidor pagar en comercios online a través de su cuenta bancaria. Es un movimiento estratégico muy importante porque en cierta medida competimos con nosotros mismos pero nos permite llegar a clientes que no quieren un valor adicional, solo buscan inmediatez y seguridad”.