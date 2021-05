MONTREAL, May 26, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Knight Therapeutics Inc. (TSX: GUD) (“Knight”), una compañía farmacéutica especializada panamericana (ex – USA), se complace en anunciar que ha completado la adquisición de los derechos exclusivos para fabricar, comercializar y vender Exelon® (parche, cápsulas y solución de rivastigmina) en Canadá y América Latina (el “Territorio”), así como una licencia exclusiva para utilizar la propiedad intelectual y la marca de Exelon de Novartis dentro del Territorio.

Knight ha pagado 168 millones de dólares estadounidenses en efectivo y abonará un pago adicional por hitos de hasta 12 millones de dólares estadounidenses si se cumplen determinadas condiciones.

Knight ha celebrado un acuerdo de servicios de transición hasta la transferencia de las autorizaciones de comercialización, país por país, durante el cual Knight recibirá una transferencia de las ganancias netas. Knight comenzará a distribuir Exelon tras la transferencia de las autorizaciones de comercialización, país por país.

Sobre Knight Therapeutics Inc.

Knight Therapeutics Inc., con sede en Montreal, Canadá, es una compañía farmacéutica especializada enfocada en adquirir o licenciar y comercializar productos farmacéuticos innovadores para Canadá y América Latina. Knight es propietaria de Biotoscana Investments S.A., una empresa farmacéutica de especialidad pan-latinoamericana. Las acciones de Knight Therapeutics Inc. cotizan en TSX con el símbolo GUD. Para obtener más información sobre Knight Therapeutics Inc., visite el sitio web de la empresa en www.gud-knight.com o www.sedar.com

Declaraciones de proyecciones a futuro.

Este documento contiene declaraciones de proyecciones a futuro de Knight Therapeutics Inc. y sus subsidiarias. Estas declaraciones a futuro, por su naturaleza, implican necesariamente riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los contemplados en las declaraciones de proyecciones a futuro. Knight Therapeutics Inc. considera que las suposiciones en las que se basan estas declaraciones de proyecciones a futuro son razonables en el momento en que fueron preparadas, pero advierte al lector que estas suposiciones con respecto a eventos futuros, muchos de los cuales están fuera del control de Knight Therapeutics Inc. y sus subsidiarias, en última instancia, pueden resultar incorrectos. Los factores y riesgos que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de las expectativas actuales se analizan en el Informe anual de Knight Therapeutics Inc. y en el Formulario de información anual de Knight Therapeutics Inc. para el año que finalizó en el 31 de diciembre de 2020, tal como se presenta en www.sedar.com. Knight Therapeutics Inc. niega cualquier intención u obligación de actualizar o revisar cualquier declaración de proyección a futuro, ya sea debido a nueva información o eventos futuros, excepto cuando así lo requiera la ley.

Contacto para Inversores:

Knight Therapeutics Inc. Samira Sakhia Arvind Utchanah Presidente y Directora de Operaciones Director Financiero T: 514-484-4483 T: 514-484-4483 F: 514-481-4116 F: 514-481-4116 info@knighttx.com info@knighttx.com www.gud-knight.com www.gud-knight.com

Copyright © 2021 GlobeNewswire, Inc.