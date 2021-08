Hace dos semanas, Google Cloud y SAP anunciaron la ampliación de su alianza estratégica para ayudar a las empresas a ejecutar su transformación, migrar sistemas críticos de negocio a la nube e impulsar sistemas existentes con las funciones de inteligencia artificial (IA) y machine learning de Google Cloud. Alberto Oppenheimer, Director de Soluciones y Expertos para América Latina de Google, concedió una entrevista exclusiva a TyN Magazine para hablar sobre el acuerdo entre ambas compañías y su visión de la aceleración en la adopción de soluciones de cloud computing.

¿Cuáles son los principales beneficios de la alianza entre Google y SAP?

Google es uno de los principales clientes de SAP. Ya hace un par de meses, migramos nuestro ERP a la versión más nueva de SAP que se conoce como S/4Hana. Se trata de la versión ERP inteligente de SAP. Fue un proyecto muy exitoso que demoró 18 meses y, hoy, es una de las instalaciones más grandes que existe de ese AP en una nube. Este proyecto también nos permitió poner a punto la tecnología y sacarle el máximo provecho porque lo probamos y la satisfacción es enorme. El proyecto, además de muchos beneficios estratégicos, tuvo retornos importantes.

Para hacerse una idea del proyecto: Alphabet tiene más de 140 mil empleados en el mundo con 700 sociedades y, en un año y medio, se migro de un ERP hacia esta versión de SAP. Tuvimos 5 meses de payback, una reducción de costos de operación de más del 40 por cierto, retorno de la inversión de triple digito, así que tuvo muchos beneficios financieros, pero también muchos beneficios para el negocio.

Google es conocida por liderar todo el tema de inteligencia artificial y machine learning, entonces nosotros lo que hicimos es, al llevar el sistema SAP a la nube no solo en ERP sino que a algunas soluciones avanzadas, nos permitió integrar esto con nuestras tecnologías y automatizar procesos, por ejemplo toda la parte de reconciliación de pagos. Esto libera la carga del trabajo manual y permite que las personas en la división de finanzas de la empresa se dediquen a tomar decisiones más estratégicas como hacer simulaciones, escenarios financieros, planificaciones o análisis predictivo.

Este es uno de los primeros beneficios. SAP tiene un programa que se llama “Rise with SAP”, del cual somos un partner estratégico. Contamos con un equipo de ingeniería, dentro de Google, que solo se dedica al tema de SAP y está en contacto continuo con su equipo de ingeniería para poder mejorar continuamente nuestra plataforma. También, es interesante es que podemos conectarnos con los sistemas ERP, pero también trabajar con un concepto de nubes hibridas.

¿De qué manera esta alianza brindará herramientas a las empresas para ejecutar su transformación digital?

Google se conoce por ser una nube de parámetros abiertos, o sea tenemos mucho en el multi-cloud. Las empresas tienen muchas cosas en diferentes nubes, pero también están on-premise debido a que no pueden migrar a la nube de un día para otro. Algunos lo están haciendo, pero en general es un proceso. Primero, llevas unos sistemas y después otros. Nosotros tenemos tecnologías que nos permiten precisamente garantizar eso, poder ir migrando de forma paulatina y cumplir con los dos mundos donde me integro con un sistema que todavía no lo migre o me integro con un sistema que está en una nube que no es de Google.

Eso creo que es un diferencial tremendo y, además, nosotros disponibilizamos SAP Analytics y SAP Data Warehouse Cloud, que son dos soluciones importantes para los clientes de SAP. Ya están disponibles en nuestra estructura que es confiable y escalable. Con esto me refiero a que, la red que nosotros tenemos en Google Cloud, es la más segura del mundo porque todos los datos que entran y salen a nuestra nube son 100% encriptados entonces garantizan la total confidencialidad de la información. Además, cuando se suben los sistemas SAP a la nube se puede implementar tecnologías de inteligencia artificial y machine learning.

Ahí es donde se agrega el valor ya que el principal driver es saber qué otras cosas pueden hacer las empresas que hoy no están haciendo. Cómo puedo ayudar a aumentar, por ejemplo, los ingresos generando un nuevo modelo de negocios porque la IA, al fin y al cabo, ayudan a ser más eficientes, a crear nuevos modelos de negocio y tener la capacidad de averiguar lo que puede pasar y, con esto, crear nuevas políticas. Eso es un super asset que brindamos.

¿Cuáles son las principales ventajas de trabajar en la nube hibrida?

Hay varias ventajas. En primer lugar seria, como dice el dicho, no poner todos los huevos en una canasta. No conviene establecer todos los sistemas en una nube de un proveedor único. Esto, en cierta forma, tiene riesgos, entonces es muy saludable ir probando. Incluso, a veces, la principal ventaja es que alguna nube es mejor que otra en alguna característica especifica porque, hoy en día, la tecnología avanza tan rápido. Nosotros tenemos un producto que se llama Anthos, que permite justamente integrar las nubes y poder obtener información de lo que este alojado en Amazon, Microsoft o en un sistema on-premise.

El hecho de poder tener esa sincronización te genera mucha seguridad y, además, es muy difícil que un cliente migre el 100 por ciento a la nube debido a que existen sistemas que no los podes migrar ya que las tecnologías son muy antiguas. Esta solución te permite justamente eso, trabajar con el ambiente hibrido.

Además, otra cosa es poder migrar a la nube para poder modernizar una aplicación. Una es cosa es migrar todo a la nube y distinto es hacer una estrategia más inteligente de ir llevando a la nube aplicaciones a lo que se llama Cloud Native y, ahí ponerle, por ejemplo, tecnologías avanzadas como machine learning, IA o blockchain para que realmente las aplicaciones, más allá de ir a la nube, le agreguen un valor al negocio. Entonces la respuesta sería darle más flexibilidad al cliente, poder ofrecerle lo mejor de lo que tiene cada nube y darle seguridad al cliente de que no van a estar dependiendo de un único proveedor.

La pandemia trajo una importante aceleración hacia la digitalización, ¿cuánto ha visto que ha crecido la demanda de soluciones y migraciones a la nube?

La verdad que ha sido exponencial. Una de las primeras cosas que hice cuando llegué a Google fue entrevistar a muchos clientes que migraron SAP a la nube de Google Cloud y la sorpresa fue espectacular porque los clientes estaban muy satisfechos. Todos ellos contaron que la performance se mejoró y ya nadie tiene miedo de migrar a la nube. Antes de la pandemia, al hablar con los clientes decían que no tienen un plan para migrar a la nube. Hablando del general del mercado, hoy en día, las empresas ya tienen la decisión tomada de ir a la nube en el corto plazo.

Como hay tantos clientes que migraron, algunos forzados por la pandemia, se generó mucha confianza. La demanda es tremenda. Un ejemplo es el caso de PayPal que tiene la solución de industria de SAP de core banking y de procesamiento de pagos. El proyecto ya está funcionando y los volúmenes de información son increíbles. La parte analítica aumento la velocidad 40 veces, se mejoró el rendimiento y ahora pueden hacer escenarios predictivos con inteligencia artificial y machine learning en la nube de Google Cloud.