Por: Federico Gomez Schumacher, VP PayPal Latam

Hablemos de un tema muy importante. La educación financiera y cómo la misma contribuye a una economía global saludable. A su vez, el no tenerla representa una enorme barrera que evita lograr la inclusión financiera. En el mundo acelerado y digitalizado de hoy, las personas de toda edad deben conocer las herramientas que ahora tienen a su disposición y comprender cómo estas pueden ayudarlos a tomar decisiones financieras acertadas y crear hábitos de dinero responsables, impulsando así el desarrollo integral de la región.

Es también una realidad es que los jóvenes de hoy necesitan poder mantenerse a sí mismos mucho más que las generaciones pasadas. De hecho, en los últimos años, los gobiernos y los empleadores han transferido cada vez más la responsabilidad de ahorrar en las personas, que deben asegurarse de obtener su propia seguridad financiera después de la jubilación, pues cada vez cuentan con menos respaldo.

Esto lleva a mi siguiente punto. La educación financiera debe ser uno de los cimientos del sector educativo, y debe tener como objetivo principal el garantizar que los niños y jóvenes puedan establecer la conexión entre lo que aprenden en el colegio y cómo esto se aplica a la vida real. Nosotros, en nuestro rol de padres, como empresas, instituciones y tomadores de decisiones, debemos brindarles a nuestros las herramientas que les enseñen desde una edad temprana sobre el dinero, desde ahorros hasta elaboración de presupuestos y administración de deudas.

Hoy en día, los jóvenes aprenden sobre el dinero de manera muy informal a través de la socialización, amigos o escuchando a sus padres. Son muy pocos los que reciben una instrucción más formal sobre temas financieros. Parte de esta planificación incluye estar informado sobre los objetivos y beneficios de las inversiones para así dar los pasos correctos hacia la construcción de un futuro financiero saludable.

Nuestra región está muy atrasada en cuanto a educación financiera. Según datos de Global Financial Literacy Excellence Center, la educación financiera en todo el mundo es más fuerte en países con economías desarrolladas y avanzadas, especialmente Europa Occidental y países de habla inglesa y, por ejemplo, no hay países en América del Sur donde más del 50% de las personas tengan conocimientos financieros. Esto es una tendencia que ha sido constante durante los últimos años y que muestra pocos signos de mejora. Y no sólo los jóvenes carecen de una sólida educación financiera. De hecho, en todo el mundo, solo un tercio de los adultos comprenden los temas financieros básicos, según la encuesta de Standard & Poor’s Ratings Services Global FinLit Survey.

Es por eso que hoy tenemos en frente un desafío muy grande. Es de suma importancia que no sólo los padres de familia, pero también los gobiernos pongan esfuerzos a promover la educación financiera a través de diferentes iniciativas y proyectos que incluyan desde niños hasta adultos. A su vez las compañías deben hacer que la educación financiera sea parte de la cultura de su empresa. Sólo esto ayudara a una mayor inclusión financiera y al uso apropiado de servicios bancarios básicos. Tomemos en cuenta que solo alrededor del 54% de la población de la región tiene una cuenta en una institución financiera o a través de un proveedor de dinero móvil, según el Findex del Banco Mundial.

Para finalizar, es importante resaltar que cualquier mejora en la educación financiera tendrá un impacto profundo en la juventud de la región y en su capacidad para proveer para su futuro. Adquirir conocimientos financieros es crucial, y cuando hay conocimientos sólidos, puede aliviar enormemente las dificultades que se presentan en la vida. Para America Latina es clave inculcar estos conocimientos en las generaciones más jóvenes, ya que de ellas dependerá el alcanzar una economía más firme y desarrollar países con empresas y emprendimientos lideradas por personas con los talentos y conocimientos necesarios para lograr su éxito.