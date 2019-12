El mayor obstáculo que deberá superarse para alcanzar la innovación digital en cualquier industria, es la falta de equipos capacitados con conocimientos digitales. Particularmente en la financiera advierten que los primeros años de transformación de los equipos de trabajo, tendrá costos elevados con un retorno de la inversión no muy convincente como sí lo será luego, en años posteriores.

El informe de PwC “Fit to compete: Accelerating digital workforce transformation in financial services”, destaca la necesidad de capacitación digital abarcando todos los sectores de servicios financieros (seguros, bancos, mercados de capitales y gestión de activos) a nivel global, reveló que el 80% de la industria están preocupados ante la escasez de habilidades y lo señalan como uno de los principales impedimentos para crecimiento. El 54% afirma que la carencia de habilidades entorpece la capacidad de su empresa para innovar de manera efectiva.

Las compañías están modernizando sus sistemas, fomentando la innovación, automatizándose para bajar costos y adaptando la experiencia del usuario para responder al rápido cambio en las expectativas de sus clientes. Sin embargo, no hay monto de inversión digital que las ayude a alcanzar plenamente sus nuevas metas financieras y de productividad si el personal está anclado en tecnología analógica.

“Los bancos y fondos de inversión no consideran como factor decisivo contratar graduados por lo que se enfocan más en la experiencia de los candidatos y en el propósito declarado de la organización. Las habilidades técnicas, competencia en análisis de datos y la estructura de pensamiento que necesita este tipo de empresas, demandan personal altamente capacitado. Por otro lado, los empleados (con antigüedad o recientemente contratados), tienden a impacientarse con una infraestructura antigua y, cada vez más, buscan trabajar en empresas que incorporen valores de la alta tecnología: ágiles y digitales”, analiza María Fernanda Álvarez Apa, Gerente de Consultoría de People & Change de PwC Argentina.

El estudio identificó seis objetivos que tienen en común las firmas de servicios financieros, determinar metas claras de capacitación digital, comunicar un mensaje sólido sobre el valor de la capacitación, elegir un punto de foco para el lanzamiento, conectar el programa con el resto de la organización, prepararse para enfrentar obstáculos, y medir los avances e impulsar resultados sostenibles.