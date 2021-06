La fintech australiana WLTH, proveedora de préstamos y pagos digitales, y Parley for the Oceans, la novedosa organización medioambiental, anuncian su alianza de cinco años que permitirá a los clientes disponer de una solución de préstamos innovadora a través de la cual tendrán la oportunidad de proteger diariamente los océanos y apoyar el movimiento para acabar con la contaminación marina en Australia.

WLTH está colaborando con Parley para desarrollar y entregar a sus clientes mecanismos sencillos para ayudar a proteger los preciados arrecifes y costas de Australia frente a las amenazas de la contaminación plástica.

Durante los próximos cinco años, WLTH y Parley ofrecerán una gama de productos y servicios genuinamente sostenible a una nueva generación de clientes bancarios comprometidos con el medioambiente.

WLTH comenzará a emitir las tarjetas Convego Parley Ocean Card en el cuarto trimestre de 2021. Estas innovadoras tarjetas de pago, que serán fabricadas por Giesecke+Devrient usando el material Parley Ocean Plastic, creado a partir de desechos plásticos marinos interceptados y reciclados, ofrecerá a sus titulares una herramienta para proteger los océanos cada vez que la usen.

Ver más: Ant Group recibe bandera verde para su spinoff

Esta emprendedora alianza con WLTH le da a Parley una nueva plataforma para ampliar su objetivo de eliminar la contaminación por plásticos de las playas, así como para educar y concienciar a las comunidades de toda Australia sobre este problema. Juntos, WLTH y Parley están reimaginando el futuro de los préstamos y su impacto social, creando una solución práctica con la que los clientes podrán abordar activamente las principales amenazas oceánicas actuales.

“Para acabar con la contaminación plástica y la crisis medioambiental debemos alinear nuestro sistema económico con el ecosistema del que todos dependemos: los océanos”, explica Cyrill Gutsch, fundador y director general de Parley for the Oceans. “Todos podemos cambiar las cosas, pero se nos deben de ofrecer los mecanismos necesarios para poder convertir esa concienciación por el medioambiente en impactos positivos sobre el mismo. La tarjeta Convego Parley Ocean y la asociación con WLTH ayudarán a proteger los ecosistemas australianos de la contaminación por plásticos marinos, estableciendo un ejemplo de eco-innovación y colaboración que podemos replicar en todo el mundo. Esta alianza representa el futuro que podemos crear y el papel que las fintech pueden desempeñar para darle forma “.

“La sostenibilidad es parte de nuestro ADN y esta asociación con G+D y Parley para lanzar las primeras tarjetas de plástico reciclado de los océanos nos llena de satisfacción”, añade Drew Haupt, cofundador de WLTH. “Además de ser una de las primeras fintechs en hacerlo, la sostenibilidad es un objetivo al que aspiramos desde los primeros pasos de la creación de WLTH. Como empresa, queremos marcar la diferencia en el medio ambiente y el mundo que nos rodea, y a través de esta asociación estaremos luchando contra la creciente amenaza de la contaminación plástica marina, así como protegiendo los océanos y las vías fluviales, tan importantes para el estilo de vida australiano”.

Ver más: Ualá superó las 3 millones de tarjetas emitidas

“Los consumidores buscan nuevas formas de llevar un estilo de vida más sostenible”, comenta Carsten Wengel, director global de Ventas y Distribución de G+D. “Por ello ofrecemos a los bancos nuestras tarjetas de pago eco innovadoras, capaces de recordar cada día a los consumidores su propio compromiso medioambiental y el de su banco con la protección del planeta”.

Con carácter inmediato, WLTH apoyará económicamente a Parley for the Oceans por cada nuevo usuario que active una cuenta de WLTH Pay. WLTH incluirá mecánicas adicionales como características de redondeo, opciones de compensación de plástico y organizará con Parley for the Oceans durante todo el año eventos y expediciones para crear conciencia sobre la belleza y fragilidad de los océanos.

El compromiso de WLTH de apoyar a Parley for the Oceans también incluye la asignación de contribuciones por cada préstamo hipotecario a los esfuerzos de limpieza de Parley for the Oceans en Australia para apoyar la interceptación de plástico en las playas y costas de todo el país.