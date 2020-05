La inteligencia artificial (IA) ha supuesto uno de los grandes avances de la tecnología en los últimos años, pero todavía le queda mucho recorrido para consolidarse. Avesta Hojjati, Jefe de Investigación y Desarrollo de DigiCert, habló en una entrevista exclusiva con TyN Magazine sobre cómo la IA va a cambiar al panorama tecnológico.

¿Cuáles son las tendencias tecnológicas más importantes para los próximos años?

Mi opinión personal es que la inteligencia artificial (IA) crecerá tanto que llegará a la posición de tomar decisiones sin el conocimiento de los humanos y, eso, en sí mismo provoca bastante miedo. Un ejemplo de porque esto puede ser peligroso es el caso de Cambridge Analytica. Ellos estaban recolectando una gran cantidad de información de millones personas. Sabían tanto de la personalidad de cada uno que podían enseñarles a las personas diferentes cosas para cambiar sus decisiones. Todo esto era impulsado por IA.

¿En qué otras formas la IA va a cambiar al panorama tecnológico?

Lo que no nos damos cuenta es que, en la actualidad, ya estamos usando inteligencia artificial hasta cierto punto. La inteligencia artificial tiene diferentes subcategorías como Machine Learning (ML), Deep Neural Networks, Computer Vision y Computer Human Interaction. Todas estas combinadas crean lo que llamamos IA. Aquí es donde la maquina tomara decisiones basadas en información que ha recolectado y basado en los modelos de entrenamiento que se les han provisto. Aplicar todo esto en el mundo de la ciberseguridad hará que se vean esencialmente dos cosas. En primer lugar, creará un adversario que usará la IA para hacer sus ataques más inteligentes y, también, se verán empresas que crearan soluciones eficientes y simultaneas, y obviamente, que tendrán la capacidad de monitorear y reaccionar lo más rápido posible cuando un ataque aparezca.

¿Como ha ido evolucionando el Machine Learning?

Lo que hay que entender del ML es que está tecnología sin datos en sí mismo no es nada. Requiere una masiva cantidad de información. Esta tecnología que está emergiendo en la actualidad requiere diferentes feeds de datos, pero en el centro todavía están los humanos que, primero, tienen que programarla y, después, tienen que capacitarla. Lo que se predice que vendrá en las próximas décadas es que los algoritmos de aprendizaje se están volviendo tan eficientes que tendrá la capacidad de tomar decisiones con un alto porcentaje de aciertos sin interacción con humanos.

¿Cuáles serán las principales amenazas de ciberseguridad durante 2020?

La cantidad de diferentes amenazas es masiva. Lo que hemos visto en los últimos años es enorme. Igualmente, los humanos siguen siendo la mayor amenaza. Es mucho más fácil engañar a un humano con un ataque de phishing al hacerlo abrir un e-mail dañino que realmente atacar una infraestructura. Lo más peligrosos son los humanos no capacitados. Lo otro que hemos visto es una nueva ola de ataques a dispositivos de Internet of Things (IoT). En el pasado hemos visto ataques que usaban los dispositivos como “mineros” de criptomonedas como el Bitcoin, pero las nuevas amenazas que analizamos podían lograr que se desactive la totalidad de una infraestructura. Por ejemplo, un ataque podría desactivar todo el sistema de cámaras de seguridad conectadas de Londres (unas 500 mil cámaras).

¿Cómo pueden las soluciones de DigiCert ayudar a proteger la privacidad de los usuarios de dispositivos de IoT?

Empezamos un proyecto el año pasado para básicamente categorizar diferentes dispositivos de IoT. La idea era ver cuáles de estos estaban recolectando diferentes niveles de información personal de los individuos. Lo que hay que entender es que hay información personal útil para que el dispositivo lleve a cabo sus tareas y otra que no necesita. Nuestro equipo analizó cuáles eran los dispositivos que recolectaban información que no necesitaban y ahí podíamos indicar cuáles no eran seguros y no preservaban la privacidad de los usuarios.