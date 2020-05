Uber ha despedido a 3.500 empleados, es decir, el 14% de toda su fuerza laboral, mediante una videollamada de Zoom de 3 minutos tras la caída del 80 % de las reservas en medio de la pandemia de coronavirus.

En una videollamada obtenida por el Daily Mail, la directora del Centro de Excelencia de Uber en Phoenix (su oficina de servicio al cliente), Ruffin Chaveleau, comunicó al personal que ese era su último día.

“Nuestro negocio de viajes compartidos se ha reducido en más de la mitad. No hay trabajo suficiente para muchos empleados en la primera línea de atención al cliente. Como resultado de eso, eliminamos 3.500 puestos de atención al cliente”, dijo Chaveleau.

“Tu puesto se ha visto afectado y hoy será tu último día de trabajo con Uber. Seguirás en nómina hasta la fecha indicada en su documento de indemnización”.

Pidió disculpas por hacerlo de ese modo

Chaveleau se emocionó cuando se disculpó ante los empleados por decírselo a través de Zoom.

“Nadie quiere recibir una llamada así. Con todo el mundo a distancia y un cambio de esta magnitud, teníamos que hacer esto de forma que se informara lo más rápido posible para que no lo escuchen de la fábrica de rumores”, dijo el director de servicio al cliente.

“También quería dar esta noticia personalmente y tomarme un momento para agradecerles por su contribución a Uber”.

Algunos trabajadores dijeron al Mail que no recibieron ningún aviso de videollamada.

“Estaba controlado. Hubiera preferido que me avisaran. El día antes, nos dijeron que en dos semanas sabríamos qué departamentos se eliminarían”, dijo un empleado.

“No nos avisaron. Si me hubiera perdido esa videollamada, no me hubiera enterado. Sabíamos que no tenían el respaldo de los conductores, pero no tenían el respaldo de nadie”.

Malos resultados

Los despidos llegan después del anuncio del jueves pasado, según el cual la empresa ha perdido 3.000 millones de dólares netos, y después de que director ejecutivo Dara Khosrowshahi revelara que renunciaría a su salario por lo que queda de año.

“Si bien nuestro negocio de viajes compartidos se ha visto muy afectado por la pandemia en desarrollo hemos tomado medidas rápidas para preservar la fortaleza de nuestra hoja de balances, concentrar recursos adicionales en Uber Eats y prepararnos para cualquier escenario de recuperación”, dijo Khosrowshahi.

El director ejecutivo dijo que se sienten “animados” porque los viajes compartidos volverán pronto.

“Además del aumento en la entrega de comida a domicilio, estamos animados por las primeras señales de reapertura de los mercados”, dijo Khosrowshahi. “Nuestra presencia global y nuestra estructura de costos sigue teniendo una ventaja importante, ya que la recuperación de los viajes compartidos variará según la ciudad y el país”.

El director financiero Nelson Chai dijo que Uber está preparado para capear la tormenta.

“Nuestra amplia liquidez nos brinda una flexibilidad sustancial para atravesar la crisis actual, pero somos proactivos y tomamos medidas para salir reforzados y más centrados como empresa”, Chai said.

“Recientemente eliminamos ocho mercados Eats que no son rentables, redujimos de forma considerable el tamaño de nuestros equipos de atención al cliente y recursos humanos”, dijo. “Tomando como base los pasos que ya hemos dado, seguimos analizando todas las palancas para asegurarnos de que nuestros negocios principales de Rides e Eats emerjan más fuertes que nunca de esta crisis”.

En una nota enviada al personal también obtenida por el Mail, Khosrowshahi comunicó que habría más recortes.

“Estamos analizando muchos escenarios y todos los costos, tanto variables como fijos, en toda la empresa. Queremos ser inteligentes, movernos rápido, para mantener en plantilla a la mayor parte de nuestra gente, tratar a todos dignamente, apoyándolos y con respeto”, dijo.