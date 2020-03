Por Leonardo Wagner, director ejecutivo de Parque Industrial La Bernalesa

La industria argentina está ingresando en una crisis que tendrá importantes consecuencias a corto o largo plazo. Pero esta crisis no es ajena al entorno y al ámbito global que, debido a las circunstancia de la pandemia del Coronavirus, esta entrando también en una recesión sin precedentes. Está claro que esta pandemia tendrá efectos directos sobre nuestra economía, pero también es cierto que más allá de proyecciones, la industria tiene en sus manos la posibilidad de aportar su granito de arena: el coronavirus, y la crisis que desató su contagio, permitirá que veamos realmente cuál es el impacto de la actividad humana en el comercio y en el medio ambiente.

Esta situación global, esta crisis, nos está enseñando a las industrias las restricciones y los peligros que, por ejemplo, podrían tener en nuestro engranaje los problemas climáticos, los conflictos bélicos entre países o un virus muy letal….Y el darnos cuenta de que no estamos preparados nos tiene que dar las fuerzas necesarias para unirnos. Nos toca plantearnos cuál es nuestro lugar en la posibilidad de mejora, de salir adelante.

En los días que vendrán, las ventas en las empresas bajarán, las automotrices dejarán de vender autos, el turismo no llegará a buen puerto, las industrias alimenticias reducirán su producción. Pero esto no será para siempre. Por eso, desde Parque Industrial La Bernalesa estamos convencidos de que entre todos podemos salir adelante. Nuestro leitmotiv siempre fue el de ser una comunidad productiva y hoy más que nunca debemos no sólo decir, sino hacer.

Las pymes serán las más fuertemente afectadas por la crisis debido la caída de la actividad de económica: el 50% de las ventas provienen de ellas. El 99% de las empresas argentinas son pymes, que generan el 70% del empleo formal, algo más de 7 millones de argentinos que tienen trabajo en este tipo de compañía. ¿Podemos decir que las pymes son el ADN del desarrollo industrial del país? Pues sí: el número de pequeñas y medianas empresas en Argentina alcanza a más de 650 mil. De ahí que son clave para el sector y de suma importancia para el crecimiento local.

Leer más: VU pone a disposición de forma gratuita su tecnología a Gobiernos y ONGs

Crisis económicas hemos atravesados muchas y en estos últimos años fueron quizás demasiadas, pero la industria nacional siempre resurge y sobrevive de una u otra manera. ¿El motivo? El argentino, además de ser emprendedor por naturaleza, es solidario. Y esa es la esencia de toda comunidad productiva. Es el momento de salir de esto mejorados. De poner en valor las economías de circuito corto, las comunidades productivas y las economías barriales, que más allá de la rentabilidad, produzcan bienes y servicios en post del beneficio social; que generen empleo local, que produzcan sin contaminar; que contribuyan cada uno desde su lugar a mejorar el medio ambiente y a trabajar en conjunto con el Estado. Necesitamos economías que transformen.

Tenemos la oportunidad única como Nación de ponerle el pecho a la situación para poder salir. Esto será a través de políticas de Estado claves para paliar las consecuencias que esta crisis dejará en el sector industrial: bajar la presión financiera o establecer acceso al crédito, por ejemplo.

Desde Parque Industrial La Bernalesa entendemos esta situación y creemos que el éxito de todo proyecto depende 100% en adaptarse a los cambios. Nuestras políticas van en línea con el cuidado del medio ambiente y trabajamos en conjunto con las industrias que se instalan en el predio con el firme objetivo de crecer juntos. Te invitamos a formar parte de este movimiento transformador.