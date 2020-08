Internet es uno de los avances tecnológicos más importantes de la historia de la humanidad, a la altura del telégrafo, la imprenta, el teléfono o la radio. La red global, que fue desarrollada en el año 1969, se ha convertido en la protagonista de la denominada Tercera Revolución Industrial. No hay dudas que las nuevas tecnologías e internet nos han cambiado la vida. Una transformación digital que se puede apreciar en la vida diaria, ya que utilizamos internet para casi todo, desde compartir un momento en las redes sociales hasta pedir comida a domicilio. De hecho, la red de redes se ha consolidado como el medio prioritario de entretenimiento en la actualidad, ya que cada vez más personas apuestan por internet para disfrutar del ocio en su tiempo libre.

Las nuevas tecnologías e internet nos han abierto un universo de posibilidades de entretenimiento en nuestro hogar. Desde nuestro smartphone o tablet podemos acceder a múltiples y variadas opciones de ocio, como divertirnos jugando al póker. Internet es una parte integral de la industria del juego online. Al fin y al cabo, la red de redes ha revolucionado el póker, separándolo del dominio exclusivo de las salas de los casinos tradicionales y llevándolo a millones de personas en todo el mundo. De esta forma, el popular juego de cartas se ha democratizado con su adaptación al ámbito digital, por lo que se ha puesto al alcance de muchos más jugadores, tanto profesionales como aficionados a los naipes.

Cada vez son más los aficionados a los naipes que apuestan por jugar al póker en internet. Las salas de póker online ofrecen a los jugadores diversas ventajas y beneficios respecto a los casinos tradicionales. Unas plataformas de juego que son realmente accesibles para disfrutar del popular juego de cartas en cualquier lugar y en cualquier momento, gracias especialmente a los smartphones. En los últimos años, el aumento de la popularidad del póker online ha provocado que las salas de póker hayan agregado más juegos de póker, como el Omaha Hi, el Seven Card Stud o los nuevos Sit and Go Blast, además de más funciones, opciones y bonificaciones. De esta forma, la tecnología ha jugado un papel esencial en la proliferación del póker en todo el mundo, especialmente del Poker Texas Hold’em, la modalidad más popular de este juego.

La evolución de las salas de póker online

A pesar de su salto al ámbito digital, las reglas del póker se han mantenido igual que siempre. Esto se puede apreciar en modalidad de como el Texas Hold’em, el Omaha o el Stud. Sin embargo, las salas de póker online han llevado estas modalidades de juego a un nivel completamente nuevo. De esta forma, los aficionados a los naipes pueden disfrutar de sus modalidades favoritas con un ritmo mucho más rápido y emocionante. Los avances tecnológicos han impulsado la evolución de las plataformas de juego, que ahora incluso tienen aplicaciones móviles tanto para Android como iOS. Esto ha provocado un nuevo mercado de póker, así como una mayor accesibilidad para los jugadores.

La principal ventaja de las salas de póker online es que permiten a los jugadores disfrutar del popular juego de cartas desde cualquier lugar, siempre con un dispositivo electrónico con acceso a internet. Esto significa que incluso si estás en la calle, en el transporte público de vuelta del trabajo, o en tu hogar puedes acceder a una aplicación de póker en tu smartphone y disfrutar jugando a tu modalidad favorita. Jugar al póker online también supone un ahorro de tiempo considerable, ya que los jugadores evitan los largos viajes a los casinos físicos. Además, los aficionados a los naipes tienen la posibilidad de jugar en diferentes salas al mismo tiempo y disfrutar de la máxima variedad.

Nuevas herramientas para los jugadores

No son solo las salas de póker online las que están utilizando las nuevas tecnologías para evolucionar en los últimos años. Los propios jugadores también están usando nuevas herramientas y tecnologías para obtener una ventaja en las mesas de juego. Las principales tecnologías que utilizan los jugadores para mejorar su juego son las herramientas de análisis y el software de seguimiento. Actualmente, el Poker Tracker 4 y el Hold’em Manager 2 son los dos mejores programas de seguimiento de póker del mercado. Estas herramientas registran y analizan todos los historiales de manos de los jugadores con sus oponentes, y posteriormente los presenta como estadísticas útiles para que los jugadores mejoren sus decisiones en las mesas de juego. De esta forma, los jugadores pueden incrementar sus ratios de ganancias y ascender a niveles superiores.

El uso de la tecnología supone una ventaja para los jugadores de póker, ya que pueden mejorar sus habilidades con los naipes y maximizar sus probabilidades de ganar al aprender más sobre el juego de cartas. Tanto es así que aquellos jugadores que no usan este tipo de herramientas, ya sea porque juegan por diversión o porque son más tradicionales, están en desventaja, incluso si son tan hábiles como los jugadores que optan por estas herramientas. Al fin y al cabo, las herramientas de análisis y seguimiento permiten a los jugadores obtener una gran cantidad de información acerca del juego y de sus oponentes. Esta es una de las grandes diferencias que hay entre el póker online y el póker tradicional.

Todos estos aspectos reflejan la influencia de las nuevas tecnologías e internet en el póker. Un juego de cartas que todavía tiene un largo camino por recorrer en el ámbito digital, donde se ha consolidado como una de las opciones de ocio más populares del momento. Aunque el póker online es una industria relativamente joven, el popular juego de cartas ha llegado a internet para quedarse y los aficionados a los naipes seguirán disfrutando de sus modalidades de póker favoritas en estas plataformas en los próximos años. Un futuro que estará marcado por la implantación de nuevas tecnologías en las salas de póker online, como la inteligencia artificial, el blockchain, la realidad virtual (VR) o la realidad aumentada (AR).