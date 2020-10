Por Sergio Candelo, presidente de la Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI)

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación aprobó hoy, con modificaciones al texto original, la Ley de Economía del Conocimiento.

Consideramos que tener una versión de la ley vigente es mejor que no tener ninguna legislación sobre el tema. Aunque este contexto es más alentador, todavía hay puntos importantes que merecen atención y deberán ser tenidos en cuenta tanto en la reglamentación como en la resolución final.

El primer punto tiene que ver con el pleno derecho por disminución del personal promovido. Esto implica que no se puede subsanar el incumplimiento y que además, podría impedir que las empresas se vuelvan a inscribir cuando lo superen, porque perdió vigencia el beneficio por no cumplir con este requisito. Frente a dicha problemática, recomendamos trabajar en conjunto, para que la reglamentación tenga en cuenta las dificultades que representa. Principalmente, en aquellas reducciones de nómina donde la empresa no tiene posibilidades de incidir, tales como: renuncias, jubilaciones, acuerdos de partes y casos extremos como, por ejemplo, fallecimientos.

El segundo está en la forma de liquidar el impuesto a las ganancias para las empresas comprendidas dentro de la Ley del Software, respecto del ejercicio iniciado en el año 2019. Dado que la mayoría de los ejercicios fiscales ya cerraron, sería bueno mantenerlo, teniendo en cuenta que la nueva Ley propone una escala variable según el tamaño de la empresa.

Por último, teniendo en cuenta que las empresas son sujetos de retención de IVA y que el bono fiscal se utiliza para pagar el mencionado impuesto, será muy importante trabajar tanto con el órgano de aplicación como con AFIP para lograr que el beneficio sea aplicable y se pueda percibir. De otra manera, no será aplicable esta promoción ni el beneficio del bono anteriormente mencionado.

Ver más: CESSI acompaña el inminente debate de la Ley de Economía del Conocimiento en el Congreso de la Nación

En un contexto en el que 40% de los habitantes están en situación de pobreza, la Industria del Software es uno de los grandes dinamizadores de la economía, ya que ofrece pleno empleo, registrado y con oportunidades de desarrollo profesional. Es una excelente alternativa tanto para los jóvenes que lo necesitan como para imaginar un futuro más inclusivo, federal y desarrollado. Por eso, es necesario que la Ley de Economía del Conocimiento sea el comienzo de un nuevo marco regulatorio que impulse diversas políticas públicas para el desarrollo de la innovación local”, detalla Sergio Candelo, presidente de CESSI.