Por: Mario Cuniberti, Chief Technology Officer de Oracle Argentina y Perú

El impacto que generó COVID-19 se sintió en casi todas las industrias, y con empresas que descubrieron las capacidades de la nube para construir, ejecutar y adaptarse a los cambios globales que trajo consigo la pandemia. Muchas organizaciones con una mirada clara en el futuro ya han comenzado a estandarizar una nueva generación de servicios en la nube basados en inteligencia artificial y machine learning que las posicionan para lo que viene.

La nube de segunda generación, inteligente y autónoma, cuenta con herramientas que pueden ejecutar múltiples cargas de trabajo al mismo tiempo, desde el desarrollo de aplicaciones y análisis de negocios hasta la administración de datos, la integración de diferentes productos, una mayor seguridad de la información o la utilización de blockchain.

¿Qué importancia tiene esto para las organizaciones de hoy? Para averiguarlo Longitude, parte del Financial Times Group, encuestó a 1.150 altos ejecutivos cuyas empresas se encuentran en diversas etapas de implementación de la nube. Este análisis reflejó cuatro ventajas clave que están motivando a las organizaciones a adoptar una nube de próxima generación.

Operaciones autónomas

Según la encuesta Oracle-Longitude, con la nube nativa como parte central de su estrategia, las organizaciones tienen más del doble de probabilidades de usar tecnologías autónomas y casi cuatro veces más probabilidades de usar inteligencia artificial y machine learning.

La nube de segunda generación de Oracle es la única creada para ejecutar la primera y única base de datos autónoma. Construido con capacidades de aprendizaje automático, Oracle Autonomous Database automatiza las tareas relacionadas con la configuración, el ajuste, el escalado y el parcheo. Reduce drásticamente el costo de funcionamiento de un sistema, al tiempo que aumenta la seguridad y confiabilidad de los datos.

Seguridad automatizada

Ya sin ser vista como un inhibidor de las implementaciones, la seguridad se convirtió en una razón de peso para pasar a la nube de segunda generación como una forma de ejercer un mayor control sobre sus datos y sistemas.

La filosofía de seguridad en la nube de Oracle es simple: centrarse en el activo más valioso, los datos, y crear una estrategia de seguridad que proteja los datos en su origen. Las capacidades de encriptación, autoprotección y autorreparación, siempre activas de Oracle, ayudan a los profesionales de la ciberseguridad a adelantarse a los ataques externos.

Un servidor elástico: pagar solo por el uso

La proporción de aplicaciones desarrolladas en la nube se duplicará para 2025. Las estrategias nativas se han afianzado en casi una cuarta parte de las empresas que participaron en la encuesta Oracle-Longitude, y la tendencia no muestra signos de desaceleración. Para maximizar las implementaciones nativas, la nube de segunda generación de Oracle se diseñó para aprovechar la escalabilidad innata de la computación sin servidor propio. Oracle Cloud no solo no tiene servidores, sino que también es elástico. Si se necesita escalar de dos a veinte núcleos, se puede hacer de manera instantánea, mientras la base de datos y los sistemas de información aún están en ejecución.

La próxima generación de la próxima generación

Las tasas de adopción de la nube continúan acelerándose a medida que las organizaciones adoptan nuevas formas de trabajar para mantener sus negocios en funcionamiento. Los sistemas automatizados inteligentes se afianzan rápidamente en muchas industrias, así como impulsan cambios en el diseño de sistemas, logística, fabricación, infraestructura y más. Con las capacidades y los sistemas de Oracle Autonomous, un cambio generacional en la tecnología es cada vez más factible: sistemas más seguros, menores pérdidas de datos y los costos laborales a la baja. Un claro ejemplo local es Mercado Libre. Para respaldar su ecosistema de pagos y comercio en línea que se extiende en todo América Latina, decidió migrar uno de sus centros de datos a Oracle Cloud Infrastructure, que les permite permite ahorrar significativamente en costos de soporte a medida que expanden su estrategia de migración a la nube