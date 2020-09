Luego de haber logrado conseguir más de 615 mil usuarios en su poco tiempo de operación, Rebanking se renueva: ahora es Reba y estrena nueva versión y funcionalidades dentro de su aplicación móvil. La app de Transatlántica Compañía Financiera decidió cambiar su nombre y su tecnología para mejorar la experiencia de sus clientes en el uso de la aplicación, haciéndola más rápida, simple y eficiente, con la posibilidad de resolver todas las operaciones a pocos clics y sin salir de la plataforma.

Con motivo de las novedades que presentó la fintech, Stefano Angeli, CEO de Reba, brindó una entrevista a TyN Magazine para contar cómo ha trabajado la empresa durante la pandemia del COVID-19 y de qué manera la cuarentena en Argentina (y a nivel mundial) aceleró la tendencia hacia la digitalización.

¿Cómo afectó la pandemia a la banca digital?

Cuando comenzaron a llegar los casos de coronavirus a Latinoamérica teníamos mucha incertidumbre sobre la economía y los flujos de capitales, pero por suerte el haber estado trabajando desde hace un tiempo y haber tenido listo el producto en el mercado nos permitió agarrar una velocidad que ni siquiera creíamos que iba a ser posible este año. La pandemia aceleró todos los procesos de digitalización y de las finanzas digitales, sin dudas. Esta es la oportunidad que estamos explotando. Igualmente, el coronavirus y la cuarentena no crearon una oportunidad nueva realmente, sino que validaron la hipótesis de lo que suponíamos que iba a pasar en uno o dos años. Pero, ahora pasó en 60 dias. También, lo que cambio fue que esto paso de ser optativo o alternativo a ser necesario. Ahí está el criterio más de fondo. Ademas, cuando termine la pandemia, los consumidores no van a volver para atrás porque ya vieron la practicidad y simplicidad que brinda realizar operaciones bancarias y financieras desde una app.

¿Cuál cree que va a ser el futuro de la banca tradicional?

Respecto del debate sobre la banca tradicional versus la digital a mí siempre me gusta explicarlo con el ejemplo del comercio electrónico. Cuando surgió el e-commerce estaba la discusión sobre que iba a hacer desaparecer al retail y no fue así. En cambio, la tecnología abrió y separó una industria que estaba concebida como una en dos. La situación que hay que analizar es que una crece a tres dígitos y la otra a una cifra. Latinoamérica esta subdesarrollada en términos de penetración financiera y bancarización, por esta razón, la industria financiera tiene mucho para crecer y esto va a generar que los bancos tradicionales sigan aumentando su nivel de operaciones, pero a un ritmo de un digito, mientras que las fintech van a poder agarrar curvas de crecimiento de tres dígitos. Igualmente, esto no va a matar a la banca tradicional, sino que se va a agrandar la torta y van a aparecer oportunidades para colaborar en muchos aspectos.

¿Cómo se diferencia Reba de un banco tradicional?

Primero, y principal, desde la experiencia 100 por ciento digital y remota: un cliente nunca tiene que moverse de su casa para ir a una sucursal ni firmar ningún papel. Después desde la experiencia del usuario y la usabilidad, lo que quiere decir que no solo es digital y remota, sino que se resuelve en dos o tres clicks adentro de la aplicación móvil y de una forma transparente y simple. Finalmente, desde la propuesta del servicio, a diferencia de otras fintechs, justamente por tener licencia tenemos una suite de productos más completa. Esto se traduce en una caja de ahorro en dólares y pesos; cuenta remunerada en pesos que da intereses; y tarjeta de crédito. Además, agregamos un piloto de préstamos personales y estamos por lanzar tarjeta de débito, pagos de servicios, recargas y transferencias a bancos y billeteras virtuales. Es una propuesta desde la simplicidad de la experiencia de usuario integrada con una multiplicidad de productos.