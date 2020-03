Los gobiernos y los economistas están luchando para averiguar cuán costosos serán los bloqueos relacionados con el coronavirus. ¿La economía se reducirá en una décima o tercera parte? ¿La depresión va a durar tres meses, seis o más? Nadie puede decir con precisión. Un ejercicio igualmente desconcertante e inexacto está ocurriendo en las salas de juntas mientras las empresas intentan estimar cuánto caerán sus flujos de efectivo y si tienen los recursos para sobrevivir.

En medio del caos, una cosa, al menos, es clara: algunas firmas poderosas están preparadas para ganar más influencia. Algunos ya son una fuente de estabilidad financiera. Cuesta menos asegurar la deuda de Johnson & Johnson contra incumplimiento que la de Canadá. El efectivo bruto de Apple de $ 207 mil millones supera el estímulo fiscal de la mayoría de los países. Unilever está canalizando efectivo a su ejército de proveedores. A la larga, este grupo de empresas —llamadas los mejores perros— pueden ganar cuota de mercado al invertir más que comprar rivales debilitados. El problema es que el mundo posterior a la pandemia les pondrá a estos campeones corporativos una correa.

Las recesiones son el mecanismo de clasificación del capitalismo, revelando modelos comerciales débiles y balances extendidos. En las últimas tres recesiones, los precios de las acciones de las empresas estadounidenses en el cuartil superior de cada uno de los diez sectores aumentaron en un 6% en promedio, mientras que los del cuartil inferior cayeron en un 44%. La caída en las ventas y las ganancias en 2020 será mucho más pronunciada, aunque con suerte más corta, que en una desaceleración típica.

Algunas empresas directamente afectadas por las prohibiciones de viajes y compras han explicado cuán empinadas son. El 23 de marzo, Primark, un minorista de moda, dijo que cerraría sus 376 tiendas en 12 países, renunciando a más de $ 770 millones en ventas por mes. Espera ahorrar solo la mitad de sus costos. Para la mayoría de las empresas, la imagen es más sombría. Algunas fábricas siguen funcionando y las empresas de cuello blanco operan de forma remota. Hasta ahora, las compañías han anunciado una serie de recortes a los dividendos y recompras de acciones. Pero pocos han dicho exactamente cuánto flujo de efectivo esperan quemar. Para la mayoría será mucho.

¿Quiénes son, entonces, los mejores perros? Para tener una idea de la resistencia de las empresas, The Economist ha examinado las 800 empresas estadounidenses y europeas más grandes que figuran en la lista. Tomamos su puntaje promedio en cuatro medidas: el costo de asegurar su deuda contra incumplimiento, márgenes operativos, reservas de efectivo y apalancamiento.

Algunas empresas medianas obtienen buenos resultados, pero las más fuertes tienden a ser más grandes, medidas por valoración y ganancias. Los 100 más resistentes tienen un valor medio de la empresa casi el doble que los 100 más insignificantes, y las ganancias operativas medias son un 17% más altas. Los precios de sus acciones han tenido mejores resultados, o menos, en el último mes, cayendo una mediana del 17%, en comparación con el 36% de los 100 más frágiles.

Silicon Valley y Big Pharma dominan (ver tabla). Las empresas de tecnología conforman 48 de las 100 principales. Los Microsoft (10º), Apple (13º), Facebook (14º) y Alphabet (18º) operan con grandes reservas de efectivo. La demanda de algunos de sus productos está aumentando: el software de trabajo en equipo de Microsoft, por ejemplo. Otras 24 son empresas de atención médica. Muchos tienen dinero extra y un mercado cautivo de personas que necesitan drogas. Muchos de los débiles están en las industrias de transporte, venta minorista y recreación (piense en Marks & Spencer o American Airlines).

También están surgiendo claros ganadores y perdedores dentro de los sectores. En tecnología, Amazon está agregando 100,000 trabajadores en Estados Unidos para satisfacer la demanda de comercio electrónico. Mientras tanto, SoftBank, un conglomerado japonés que apostó mucho por las empresas incipientes (incluidos los pequeños comerciantes electrónicos), se ha visto obligado a anunciar $ 41 mil millones en desinversiones para recaudar efectivo, entre ellos, tal vez, la venta de parte de su lucrativa participación en Alibaba.

En energía, las acciones de gigantes como ExxonMobil, Royal Dutch Shell y bp han superado a las empresas más pequeñas por un amplio margen. Occidental Petroleum, una empresa mediana agresiva que ha tratado de llegar a las grandes ligas, ahora tiene una deuda considerable de $ 40 mil millones. L’Oréal, un gran grupo francés de cuidado personal, lo ha hecho mucho mejor que Coty, un rival estadounidense. Incluso entre los asediados fabricantes de aviones se ha abierto una brecha. El 23 de marzo, Airbus, el campeón de Europa, dijo que tenía alrededor de $ 32 mil millones de fondos líquidos disponibles. Los inversores de deuda lo ven como menos arriesgado que Boeing, que puede buscar un rescate del gobierno estadounidense.

La resistencia de los mejores perros eventualmente se traducirá en una ventaja duradera, que les permitirá ganar cuota de mercado con el tiempo. Su costo de capital será menor. Los proveedores los favorecerán sobre los clientes más débiles. Con márgenes más altos y mayores reservas de efectivo, podrán permitirse una mayor inversión incluso cuando otras empresas recorten. Algunos buscarán adquisiciones, alentados por los gobiernos, que anteponen las preocupaciones antimonopolio a la supervivencia de las empresas fundadoras (y sus empleos). A medida que caen las valoraciones y el capital se vuelve más caro, la capacidad de las nuevas empresas con pérdidas para mordisquear las ganancias de las grandes empresas disminuirá por un tiempo.

No todo puede ir por el camino de los mejores perros. Los pedidos de un nuevo contrato social pueden ser más fuertes después de que pase el virus, y las empresas deben ofrecer productos vitales a precios más bajos y brindar a los trabajadores más seguridad. El capitalismo puede volverse menos darwiniano, ya que las firmas débiles se ven respaldadas por rescates y préstamos subsidiados. El monto destinado a préstamos y garantías comerciales baratos por parte de los gobiernos de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania e Italia es de al menos $ 4 billones, o un quinto de su deuda corporativa no financiera pendiente. Eso hará más difícil para las firmas fuertes afirmar su ventaja. Covid-19 no solo tendrá efectos duraderos en la sociedad y el comportamiento de las personas. También alterará la estructura de los negocios globales.