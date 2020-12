La PlayStation 5 ha tenido un gran comienzo: su lanzamiento a mediados de noviembre fue el más grande en la historia de Estados Unidos, según la firma de análisis de mercado NPD Group.

“La consola de próxima generación logró el mes de lanzamiento más alto en ventas por unidades y dólares para una plataforma de hardware de videojuegos en la historia de Estados Unidos”, expresó el analista de la industria de videojuegos de NPD Group, Mat Piscatella. El último poseedor del récord fue la PlayStation 4, en noviembre de 2013.

Por otro lado, Piscatella dijo el lanzamiento de la consola fue responsable de un aumento masivo en las ventas de hardware para consumidores durante noviembre: los estadounidenses gastaron un récord de 1.4 mil millone de dólares en nuevas consolas de videojuegos el mes pasado. Igualmente, estas cifras también incluyen a la nueva generación de Xbox y las Nintendo Switch.

Solo en 2020, los estadounidenses han gastado más de 4 mil millones en consolas de videojuegos, un aumento del 34 por ciento con respecto a 2019.

Fin de semana de gaming online

Esta semana, PlayStation Plus ofrece de manera gratuita acceso a servicio multijugador en línea durante el 19 y 20 de diciembre para juegos en PlayStation 4 y PlayStation 5. La suscripción ofrece a sus más de 41.5 millones de miembros a nivel mundial acceso mensual a juegos de PlayStation 4 y 5, descuentos exclusivos en PlayStation Store y la opción multijugador en línea.

En Argentina, la membresía anual de PlayStation Plus se puede adquirir en la tienda online oficial de Playstation por 39,99 dólares. Además, en las principales tiendas de retail del país, se puede comprar en moneda local con facilidades de financiación a través de tarjetas de regalo de Playstation.

También, durante diciembre los usuarios de PlayStation Plus cuentan con títulos gratuitos de PS4 como “Just Cause 3”, “Rocket Arena” y “Worms Rumble” (también en versión PS5). Así como la PlayStation Plus Collection para PS5 que también de manera gratuita brinda múltiples clásicos de PlayStation 4 como: God of War IV, The Last of Us, Uncharted: A Thief ‘s End, Final Fantasy XV, entre otros.

Promociones para el final del año

Para celebrar este fin de año, PlayStation Argentina trae promociones para juegos exclusivos en la tienda online. Hasta el 22 de diciembre, los fanáticos de la empresa japonesa podrán disfrutar de la “Promoción de fin de año” en PlayStation Store, donde se podrán encontrar descuentos en juegos como Death Stranding, Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition, Assassin’s Creed Odyssey, Dark Souls 3, Dead by Daylight: Special Edition, o God of War – Digital Deluxe Edition.

También, se podrán encontrar tarjetas de PS Plus y PSN Cards con grandes descuentos en los locales de Geek Spot (Abasto y Dot) accediendo a través de una trivia digital, además de estar disponible en puntos como YPF ServiClub, Estaciones Axion y Qiwi.