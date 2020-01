La tecnología no tiene sentido si la gente no puede usarla

La Dra. Victoria Pueyo es oftalmóloga para bebés. Se les conoce como pacientes no colaborativos, lo cual tiene sentido, porque no pueden expresar sus pensamientos o percepciones.

Según la Organización Mundial de la Salud, hay 19 millones de niños con discapacidad visual (PDF) en todo el mundo. Como es de esperar para alguien en la línea de trabajo del Dr. Pueyo, ella tiene una gran visión: un mundo donde ningún niño no es diagnosticado.

El equipo es portátil y cualquier profesional no capacitado puede procesar los datos allí mismo en su teléfono, ni siquiera necesita Wi-Fi. Con los resultados de Track.Ai, los niños que corren el riesgo de desarrollar problemas de visión pueden ser derivados a un especialista para recibir tratamiento.

Al hacer que su solución sea lo más accesible posible, la Dra. Pueyo ha eliminado efectivamente las barreras para el diagnóstico temprano, incluso en las comunidades más remotas del mundo que no tienen acceso a recursos médicos de alta gama.

