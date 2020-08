Desde que el Bitcoin logró salir de su rango en el extremo inferior de la marca de los 9.000 dólares ha tenido un fuerte y aparentemente constante rally. La moneda se encuentra en la vanguardia del espacio de las criptomonedas y ha robado la atención de una temporada de que parecía estar destinada para las altcoins.

El impulso de las altcoins se ha debilitado, pero no extinguido; todavía hay un buen sentimiento por algunas de las altcoins más grandes que se están beneficiando del éxito del Bitcoin. Pero, como prueba de que todavía hay mucha acción para las otras monedas, incluso las que tienen una capitalización más pequeña, el mejor desempeño hasta ahora en el mes ha sido, sin lugar a dudas, precisamente de estas monedas de pequeña capitalización.

Las altcoins podrían estar agarrando de nuevo impulso ya que el volumen de comercio del Bitcoin se ha reducido significativamente después de haber aumentado el precio y de indicar un poderoso repunte. La caída en el volumen puede ser otra señal de que las altcoins están de vuelta.

Toda esta acción en el Bitcoin, que ha visto a la moneda tocar los 12.000 dólares recientemente, ha llevado al mercado dramáticamente a una avaricia extrema. Durante el rango de 9.000 dólares, el mercado del Bitcoin mostró signos de miedo o neutralidad, pero eso ha cambiado.

En otro nicho del criptomercado, la capitalización de mercado de los tokens de oro respaldados por commodities ha superado la marca de los 100 millones de dólares, mientras que el valor total bloqueado en el floreciente espacio DeFi ahora se ha acercado a los 5.000 millones de dólares, después de un increíble repunte desde principios de junio.

Los saldos de las stablecoin también están aumentando en los intercambios, alcanzando su punto máximo en el apogeo del colapso del mercado en marzo. Los saldos en los intercambios cayeron significativamente desde ese nivel, pero parece estar creciendo nuevamente.

El Bitcoin todavía se está rompiendo, provocando FoMO en el criptomercado

Tras cruzar la marca de los 12.000 dólares dos veces desde el domingo pasado, parece que todavía queda mucha vida en el rally actual del Bitcoin, que ha llevado la moneda desde los 9.000 dólares a esta nueva marca en cuestión de semanas.

Esto es un rally que se ha venido preparando desde hace mucho tiempo, ya que el Bitcoin luchó en un rango estrecho por debajo de los 10.000 dólares, pero rápidamente rompió el mercado de los cinco dígitos solo para aplastar también la posición de 11.000 dólares. El Bitcoin ha retrocedido poco menos de los 12.000 dólares al momento de escribir este artículo, pero parece que todavía le queda vida.

Sin embargo, esto ha causado problemas con el crecimiento del mercado de las altcoins, que estaba despegando a raíz de la falta de acción del Bitcoin durante junio y julio. Muchas altcoins importantes se han estado recuperando y algunas de las más pequeñas también han mostrado grandes saltos. Esto se ha reducido, aunque las monedas siguen subiendo.

Ethereum y XRP lograron obtener ganancias de entre 30 y 40% la semana pasada, pero esta semana están ligeramente en números rojos después de haber perdido medio por ciento en el caso de Ethereum, y casi 5% cuando se trata de XRP.

Por otro lado, el Bitcoin ha obtenido casi un 5% de ganancias desde el 5 de agosto y, lo que es más interesante, su correlación con el oro también es mucho mayor en este momento. La correlación es ahora la más alta desde la caída del mercado en marzo, cuando la correlación saltó debido a que ambos activos sufrieron fuertes descargas.

Sin embargo, a pesar de que el Bitcoin está superando los límites del mercado de las criptomonedas, todavía hay algunas monedas alternativas que muestran enormes ganancias. Por ejemplo, ChainLink es ahora la quinta criptomoneda más valiosa, sin incluir la stablecoin Tether, tras alcanzar un nuevo récord histórico. Parte de esto tiene que ver con el hecho de que muchas figuras importantes de DeFi han integrado últimamente los oráculos de ChainLink.

ChainLink ha alcanzado este nuevo máximo histórico gracias al 40% de ganancia esta semana y una ganancia de más del 100% solo en el último mes. En lo que va de año, su valor ha aumentado en más del 600%.

Si bien ChainLink y Zilliqa probablemente no son consideradas criptomonedas de pequeña capitalización, este índice ha tenido lo mejor del mes hasta ahora, a pesar de que aparentemente ha sido un mes para el Bitcoin en los últimos 11 días. Las monedas de pequeña capitalización están nuevamente a la cabeza después de haber obtenido un aumento del 18% solo en estos últimos días.

Este es un desempeño mejor que el del mes de julio, donde solo lograron ganancias del 12% durante todo el mes. Sin embargo, las criptomonedas de mediana y alta capitalización continúan con su sólido desempeño desde julio y apenas superaron el 10% en agosto, mientras que el Bitcoin en realidad se está quedando atrás, solo un 7%.

La avaricia extrema alcanza un nuevo pico anual

Agosto se ha caracterizado por ser extremadamente avaro, ya que durante todo el mes, luego del primer día, el índice de miedo y avaricia avanzó hacia la de avaricia extrema. El índice de miedo y avaricia está ahora en 84, después de haber superado los 80 por primera vez en más de un año.

El buen desempeño del mercado en general en las altcoins primero y luego en el Bitcoin ha llevado esta medida más allá de su alcance y la ha hecho emocionante para los traders e inversores.

Sin embargo, la avaricia extrema es también una métrica peligrosa, ya que estos períodos generalmente no duran mucho y, por lo general, desaparecen por miedo a medida que el mercado se autocorrige, por lo que puede verse como una señal de advertencia para lo que vendrá después.

De hecho, una mirada al volumen del Bitcoin podría indicar que el rally puede estar desacelerándose nuevamente, ya que ha tocado techo y está retrocediendo. El volumen de operaciones diarias del BTC ha estado cayendo y ahora ha vuelto a los niveles vistos por última vez a principios de junio, cuando la moneda estaba dentro del rango.

Esto también puede deberse a que las altcoins aún se están recuperando junto al Bitcoin, como ChainLink, cuyo precio spot fue un 70% más alto que el Bitcoin este fin de semana y fue la moneda más negociada en la plataforma el domingo.

Sin embargo, hay una señal de que el volumen está tratando de recuperarse para el Bitcoin, como lo indica el fuerte y pequeño repunte observado a última hora del lunes.

El oro digital está en alza tras la fiebre del oro de 2020

Este año ha habido un aumento en los tokens digitales respaldados por oro con Paxos y Tether lanzando estos tokens. Estos tokens también lo han hecho increíblemente bien y han experimentado un crecimiento masivo a medida que superan los 100 millones de dólares.

PAX Gold fue el primer token de oro regulado, se lanzó en septiembre de 2019. Cada token se configuró para representar una onza troy fina, guardada en una bóveda de Londres.

Su mayor competencia, el token Tether Gold, por otro lado, se lanzó en enero y representa la propiedad de una onza troy fina de oro físico, que se encuentra en una bóveda suiza.

Tether Gold, incluso gracias a su propio éxito en USDT, vio su capitalización de mercado superar rápidamente la capitalización de mercado de PAXGold y ha mantenido su posición como líder del mercado desde entonces. Pero mucho de esto tiene que ver con el aumento de la popularidad del oro físico en medio de la incertidumbre global desde que se introdujo el estímulo fiscal causado por COVID, y el precio del oro se ha disparado de 1.515 dólares a más de 2.000 dólares este año.

Los fuertes rendimientos del oro han llevado a una mayor demanda de tokens respaldados por oro. La actual capitalización de mercado es de 139,1 millones de dólares, un 983% más este año. El suministro total de Tether Gold está valorado actualmente en 82,4 millones de dólares, mientras que el suministro de PAX Gold está valorado en 56,7 millones de dólares.

Crecimiento adicional en el criptomercado: DeFi y las stablecoins

Si bien los tokens respaldados en oro se están volviendo más populares, no se mantienen a la altura del aumento de DeFi en el último año. Parte de la razón del crecimiento en este sector es el crecimiento en la agricultura de rendimiento que ha empujado cantidades masivas de efectivo al ecosistema.

Desde que Compound lanzó su token de gobernanza (COMP) en junio, el ecosistema ha estado en una tendencia alcista continua, creciendo un asombroso 326% desde el 16 de junio, de 1.100 millones de dólares a 4.700 millones.

El mercado de créditos DeFi ha experimentado el mayor crecimiento, acumulando un total de 2.900 millones de dólares en total de capital bloqueado (TVL), con Maker contabilizando 1.500 millones de dólares de ese valor.

Las stablecoin son también un campo interesante que vale la pena analizar, ya que también están en aumento después de haber retrocedido de un aumento masivo tras la caída del mercado de mediados de marzo. El colapso del Bitcoin destacó el valor de este activo y se vio más de 2.500 millones de dólares en stablecoin en los intercambios.

Esta cifra se redujo durante junio y julio, pero parece que volverá a aumentar. Un aumento en el saldo de las stablecoin en los intercambios podría indicar que la demanda de stablecoin está aumentando a medida que los traders están ansiosos por obtener ganancias.

El saldo total actual de la stablecoin es de 1.500 millones de dólares y el USDT representa el 73% del saldo total de la stablecoin en los intercambios.

En las noticias

Las instituciones de inversión de Bitcoin muestran sus finanzas ante la SEC

Una lista de al menos 20 instituciones importantes presentaron documentos ante la Comisión de Bolsa y Valores de EEUU (SEC, por sus siglas en inglés) el último trimestre que mostraban que habían invertido en el popular Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), que permite a los inversores institucionales participar en BTC.

Novi, el competidor para las criptomonedas de Facebook, busca reguladores

La Oficina del Contralor de la Moneda de EEUU (OCC, por sus siglas en inglés) cerró su período de comentarios para las reglas propuestas sobre ‘Actividades digitales del Banco Nacional y la Asociación Federal de Ahorros’, pero de las 90 respuestas que recibió, una de ellas fue de una empresa llamada Novi (antes Calibra), claramente mirando a cortejar a los reguladores.

Rusia ya no contempla una prohibición total de las criptomonedas

Un nuevo proyecto de ley firmado en Rusia ha visto aplazada la prohibición total de las criptomonedas y ha salvado al país de tener regulaciones con un sesgo anti-Bitcoin. Sin embargo, todavía existen controles estrictos sobre el uso de criptomonedas como dinero.

