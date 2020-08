Los descubrimientos de F5 en su informe de Estado de las Aplicaciones, lejos de quedar obsoletos por el contexto extraordinario que nos acompaña, están más vigentes que nunca en un momento en el que la virtualidad y las aplicaciones son las que permiten a muchas organizaciones continuar funcionando.

Las aplicaciones tienen un rol fundamental para todas las empresas en todas las industrias. El objetivo -a través de ellas- es avanzar con mayor rapidez, aumentar la eficiencia y entregar de forma segura las experiencias que el mercado demanda a los clientes digitales y a los colaboradores. Que las aplicaciones permitan desarrollar los negocios no se limita estrictamente a las aplicaciones que generan ingresos, ellas representan sólo el 45% del porfolio de aplicaciones con que opera una organización; las demás son aplicaciones internas e incluyen productividad, procesos relacionados y, cada vez más, aplicaciones operativas. Estas aplicaciones internas son críticas para digitalizar los procesos comerciales, y hacerlos consistentes, repetibles y escalables.

A medida que las actividades comerciales digitales maduran, las organizaciones buscan combinar servicios digitales de industrias o segmentos previamente desconectados, formando nuevos ecosistemas para crear valor mientras protegen las inversiones establecidas y emergentes. Directivos en América Latina ya están mirando hacia este futuro, informando que la nube, la automatización y la orquestación, y el análisis de amenazas en tiempo real, serán las principales tendencias estratégicas de los próximos dos a cinco años.

Hallazgos clave:

El 87% de las organizaciones están ejecutando la transformación digital.

Casi 9 de cada 10 organizaciones en América Latina se están embarcando en la transformación digital.

“Cada negocio actual es un negocio de aplicaciones” no es sólo una frase pegadiza de marketing ya que para el 60% de las organizaciones en América Latina, las aplicaciones son esenciales para los negocios y sin ellas no podrían operar; el 39% afirma que las aplicaciones respaldan sus negocios y les proporcionan una ventaja competitiva; sólo 1 de cada 100 encuestados informó que no necesita aplicaciones para funcionar.

El 85% de las organizaciones operan en multi-cloud, pero tienen dificultades para aplicar políticas consistentes en todos los ambientes.

Las organizaciones en América Latina están utilizando la nube pública para participar de los ecosistemas de la industria, aprovechar las arquitecturas nativas de la nube y entregar aplicaciones acordes a la velocidad del negocio. A pesar de la naturaleza estratégica de la nube, las organizaciones tienen menos confianza en la capacidad de ésta para resistir a un ataque de capa de aplicación en la nube pública que en un data center local. Consultados sobre cómo deciden qué nube es la mejor para sus aplicaciones, la respuesta número uno en América Latina coincidió con los encuestados globales: caso por caso, por aplicación. Este enfoque requiere el uso de múltiples proveedores, y el 85% de los encuestados informan que han implementado aplicaciones en dos o más plataformas en la nube.

El 77% de las organizaciones está automatizando las operaciones de red para aumentar la eficiencia.

Como era de esperar, dado que los principales impulsores de la transformación digital son los procesos de negocios y de optimización de TI, la mayoría de las organizaciones en América Latina está automatizando sus operaciones de red.

Las herramientas elegidas para la automatización de redes siguen siendo las soluciones propietarias de VMware (el 43%) y Cisco (el 37%), seguidas de las herramientas de código abierto (el 31%) y CI/CD (el 27%). En el uso de herramientas de código abierto, las organizaciones en América Latina están considerablemente por delante de sus contrapartes globales (el 23%). El favorito de CI/CD, Jenkins, ha capturado un impresionante 20% de la base de usuarios de automatización de redes en América Latina. El uso del repositorio como parte del conjunto de herramientas de automatización sigue siendo bajo, lo cual no es sorpresivo ya que tienden a considerarse herramientas de desarrollo.

El 81% de los líderes informan que los servicios de seguridad son su máxima prioridad.

La transformación digital, las plataformas de nube y las arquitecturas modernas están impulsando la adopción de servicios de aplicaciones. La seguridad sigue siendo la principal prioridad de los dirigentes que están desarrollando su infraestructura y servicios para admitir más arquitecturas de aplicaciones nativas de la nube y contenedores, tanto en las instalaciones como en la nube pública. Estas aplicaciones modernas requieren servicios de aplicaciones también modernos para cumplir con requisitos de escala, seguridad y disponibilidad.

Por tercer año consecutivo, los encuestados en América Latina coincidieron en un amplio margen (66%) en que lo peor que podrían hacer es implementar una aplicación sin servicios de seguridad.

El 83% de las organizaciones aún otorgan la responsabilidad principal de los servicios de aplicaciones a las operaciones de TI, y más de la mitad se mueve hacia los equipos DevOps.

Los equipos de operaciones e infraestructura continúan asumiendo la responsabilidad de seleccionar e implementar servicios de aplicaciones. Sin embargo, a medida que las organizaciones amplían sus portfolios de aplicaciones nativas de la nube y los contenedores, los grupos de DevOps se hacen más responsables por los servicios de la aplicación. Con todo el revuelo alrededor de DevOps y los movimientos posteriores de “Ops”, es irónico que el único grupo que quedó afuera sea el de operaciones de TI. Esto es fascinante, dado que nuestra investigación ha confirmado lo que siempre habíamos sospechado: los equipos de operaciones de TI son los principales responsables de implementar los servicios de aplicaciones, ya sea en las instalaciones o en la nube pública.

Los puntos indagados dejaron dos cuestiones claras: para las organizaciones ofrecer seguras y mejores experiencias, las ayudará a atraer y retener clientes y en esta línea la agilidad es fundamental para responder rápidamente a nuevas oportunidades y adaptarse a los cambios en el mercado.