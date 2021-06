En el marco de la serie de conversaciones The Digital Future of Mexico, organizado por la fintech Cuenca, Bibiana Monterde, Co-fundadora de Cuenca, Marlene Garayzar, Co-fundadora de Stori, Amanda Jacobson, Chief of Staff de Oyster y Martina Lubrano, Head of Growth en Nu México hablaron del futuro de los neobancos, en un momento clave de crecimiento del ecosistema.

Con 441 startups, México se posiciona como el hub fintech más grande de América Latina. Hablando de oportunidad de mercado, las panelistas concordaron que existen retos tanto desde la perspectiva de la demanda como de la oferta de servicios financieros.

Por el lado del cliente, el reto principal es la falta de confianza en los proveedores de servicios financieros, alto porcentaje de población con bajos ingresos, así como el mercado informal.

En el caso de la oferta de bancos tradicionales, insuficiencia en infraestructura física, falta de interés por atender a la población más pobre, horarios limitados y productos que no fueron diseñados pensando en el usuario son las barreras más importantes.

Ver más: Startup levanta 31 mdd para continuar su expansión en Latam

Elementos culturales únicos de México:

Bibiana Monterde, Co-fundadora de Cuenca, define México como diverso, resiliente y complejo, al trabajar en este mercado las fintech saben que tienen que construir confianza de distintas maneras. Para Cuenca, una forma de hacerlo es tener equipos diversos que representan las distintas necesidades del usuario, así como integrar a la comunidad en el proceso.

Por su parte Martina Lubrano de Nu MX, resaltó que somos un país basado en la tradición y que en materia de servicios financieros no existía la costumbre de retar la forma de hacer las cosas. Gracias a las fintech empieza el cambio, con una mayor demanda de transparencia. Tratar al cliente con conversaciones reales, contacto humano y herramientas claras ha ayudado a esta transformación.

Efecto transformador de las fintech

Las fintech tienen mayores oportunidades transformadoras y de disrupción que la banca tradicional. De acuerdo con Bibiana Monterde, evolucionan de la mano con el consumidor y crean productos, servicios y herramientas que resuelven sus necesidades.

Para Marlene Garayzar se trata de un proceso que nunca termina, pues el producto se sigue adaptando al consumidor. De igual forma las fintech aprovechan la tecnología para capitalizar la data de los clientes, entender mejor sus nichos y entender el comportamiento.

Amanda Jacobson señaló que en su caso buscan anticiparse a resolver los problemas antes de que el usuario los tenga, abordar incidentes con tiempo suficiente para que pueda tomar acción.

Para Martina Lubrano el secreto está en entender el mercado y dónde tienes un mejor servicio que ofrecer, en el caso de Nu Mx, evitaron hacer una copia exacta de los productos en Brasil, considerando la penetración y el product-market fit .

¿Efectivo o tarjeta?

Las participantes estuvieron de acuerdo que el reto es entender las costumbres y comportamiento del usuario para pensar formas innovadoras de traer el efectivo al mundo digital. En México el 90% de las transacciones siguen siendo en efectivo y al momento no hay suficientes incentivos para cambiar la tendencia; las fintech ven esto como una motivación para innovar. Más que una barrera es parte de las razones por las que las fintech están trabajando.