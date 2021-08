Madrid – TyN Magazine en entrevista exclusiva con Eloisa Cadenas, cofundadora de PXO, conversando sobre la presencia de las mujeres en el ecosistema cripto y la visión femenina de este mercado.

La participación de las mujeres dentro del mundo cripto regularmente se ve en la parte de marketing o en la edición de artículos; sin embargo, es muy difícil verlas en la parte dura de este mundo, y todavía más inusual ver a una trader. En lo personal, hacerme un lugar en este ecosistema me costó muchos años. Si no hubiese hecho el Doctorado no creo que me hubieran dado el voto de confianza que tengo hoy, porque no sólo se trata de tuitear o publicar en redes sociales cien veces la palabra bitcoin o ponerse “ojos láser” en nuestra foto; se trata de tener la información muy clara y siempre mostrar los datos duros porque, al final, estamos haciendo negocios, asesorando o invirtiendo.

Ver más: Las economías emergentes apuestan a las criptomonedas

Ante mi pregunta de porque, si se suponía que el bitcoin se había creado para estar fuera del sistema financiero y no ser influido por los grandes inversores, me comenta que, aunque originalmente ese era el criterio, las criptomonedas ya ingresaron al sistema y son influidas por el mismo como cualquier otra moneda, incluso más por ser todavía muy nuevas y por ende más lábiles. Satoshi Nakamoto, el o los creadores, tuvo como objetivo hacer una moneda electrónica para hacer transferencias entre pares sin contar con un tercero de confianza, por ejemplo, un banco y sobre todo respaldando la privacidad. Eso es lo que está escrito en el documento de bitcoin, ese fue el inicio y cómo surge blockchain. A partir de ahí se avanzó hasta lo que vemos hoy. El mejor ejemplo para ver que el bitcoin ya no está fuera del sistema financiero es que el gobierno de El Salvador crea una “Ley Bitcoin” para que la moneda tenga curso legal. Como si todo esto fuera poco el mundo está influenciado por las redes sociales y el mercado bitcoin se ve impactado por esto, el ejemplo más claro son los tuits de Elon Musk. Hay una gran manipulación del mercado guiado por cómo se manejan las masas a través de las redes sociales.

Ver más: La criptomoneda que desafía a la inflación llega a la Argentina

En el común denominador la gente compra criptomonedas porque piensa que con esto mañana se va a ser millonario. Esto es un peligro. En México, en general, y también en otros países de Latinoamérica no existe una cultura del ahorro, y de pronto algunos tendrían la intención de comprar bitcoin pensando que esto puede ser una solución a toda su economía. Incluso, podría ser un tema aspiracional, la gente ve lo que pasa con los grandes inversores y a veces se piensa que, con una sola inversión, obtendrán los mismos resultados.

Este activo tiene la particularidad de ser deflacionario. A diferencia de los países que emiten cantidades de dinero enormes que lleva a la devaluación de las monedas locales, con bitcoin no pasa porque sabemos que hay una cantidad limitada y que ese principio de que sea escaso te lleva a pensar en el oro y por eso se lo llama “el oro digital”. La mayoría de los inversores usan bitcoin para resguardar sus activos sin importar lo que esto acarree.

Por ejemplo, para nosotros en México, el uso fundamental de las criptomonedas es a nivel de las remesas, como en la mayoría de los países en vías de desarrollo. Las cripto permiten incluir en el mundo financiero a muchas más personas que el resto de las monedas.

Ver más: Paraguay busca regular el uso de criptomonedas y hacer de la minería una industria

Nosotros acá tenemos un proyecto que acabamos de lanzar en mayo que es una stablecoin que se llama “PXO”, un criptoactivo que está representado con la moneda mexicana. Para nosotros, llevar un criptoactivo a la realidad, realmente nos entusiasma porque vemos cómo la tecnología blockchain puede funcionar y solucionar varios problemas, uno de ellos, las comisiones en los envíos de dinero. Puedo enviar una remesa a cualquier otro país sin problema por solo 0.15 centavos de dólar. Entonces ahí ves que esto puede ser una revolución. Este producto lo venimos armando hace dos años con un equipo excelente que involucra la parte legal, tecnológica, financiera y de negocio. En mayo cerramos una ronda de inversión de 1 millón de dólares para este proyecto y algunos de los inversionistas son directores de las principales casas de bolsa de México e instituciones financieras. Esto también nos muestra que las empresas saben del crecimiento e importancia de la industria y que, en algún punto, tendrán qué coexistir con la industria cripto, lo cual para nosotros es un gran logro al saber que, este proyecto va por muy buen camino.

En cuanto a la regulación, por momentos, da la impresión de que algunas autoridades acá en México no quieren enfrentar ese animal hoy. En nuestro caso, al poco tiempo de haber anunciado el proyecto el Banco Central, envió nuevamente un recordatorio indicado que los criptoactivos no cuentan con un valor intrínseco y las instituciones financieras que quisieran operar con criptomonedas, tendrían qué solicitar autorización al Banco de México.

Los grandes bancos saben que el mundo financiero para allá va, por eso los grandes bancos ya están buscando la forma de formar parte. El presidente de El Salvador hizo una jugada fenomenal porque simplemente, ya hizo historia. En términos generales, la Ley Bitcoin podría considerarse como “un experimento” que ojalá les salga bien porque, de lo contrario, los efectos económicos, pueden ser desastrosos.

Hay mitos en el ecosistema cripto que poco a poco debemos erradicar, por ejemplo, tomar a bitcoin como un sinónimo de inclusión financiera. Volviendo a El Salvador, ¿de qué sirve que el Estado acepte el bitcoin como moneda de curso legal si no se crea una infraestructura para llevarlo adelante? La inclusión financiera no es solo crear el producto, sino también proveer de todos los medios necesarios para que ese producto pueda ser usado por toda la población. Las criptomonedas tienen el potencial de cerrar la brecha económica del mundo, porque hacen más eficiente un sistema que ya existe; sin embargo, saber si esto es la solución para cerrar esa brecha como muchas veces se cree, mi opinión es que no, si no se cuentan con los elementos necesarios. Hay que tener un enfoque sistémico para que esto resuelva los problemas existentes.

A modo de conclusión mi perspectiva es que estamos en una industria que no se va a detener, tal vez el llamado es un poco hacia los reguladores que no van a poder escapar de estos avances, mi visión es que los esfuerzos se deben atender desde distintos sectores, principalmente desde los gobiernos, que brinden las facilidades para que este ecosistema crezca, comenzando por una mayor educación financiera e incluyendo en los programas de estudio desde nivel básico, una materia obligatoria sobre finanzas.

En relación con la inversión, algo que es fundamental, es no invertir en algo que no conozcas, que no te vas a hacer millonario de la noche a la mañana y tener en consideración que, si somos nuevos en el mundo de las criptomonedas, lo ideal es invertir a largo plazo. Deberías invertir una cantidad que, si la pierdes, no arruine tus finanzas.