México tiene lo suyo como todo país, no solamente radica en ese extenso territorio norteamericano la cultura, el folklore, la artesanía, la comida radicalmente deseosa, las mujeres y el lenguaje; aunque no lo crean, la nación azteca exporta grandes estrellas de la Internet, no solo para Latinoamérica sino también para todo el globo.

Estas estrellas de internet tienen algo en común: Saben ganar seguidores y popularidad partiendo de formas de ser marcadas que las hacen atractivas y queridas en las redes sociales. El top 5 en México ha sido recogido en un estudio de la plataforma de juegos de casino Betway, ¿conoces quiénes son?

Magnates de las Redes Sociales

YUYA: Mariand Castrejón Castañeda, mejor conocida como “Yuya” en la red es la mexicana más afamada de las redes sociales. Con tan sólo 16 años comenzó en el mundo de Youtube con video blogs en 2009 gracias a la participación en un concurso de maquillaje. A la postre, Yuya transformó un simple tema en una espectacular forma de hacer contenidos de moda, belleza y make-up para mujeres hasta lograr lanzar su propia línea de cosméticos recientemente y ser la influencer femenina más vista de toda América Latina. Posee 16 M de seguidores en IG y casi 25 M de suscriptores en YouTube.

KIMBERLY LOAIZA: Otra de las famosas de Internet más seguidas; Loaiza creó su canal de YouTube en 2016 con “Mi primer video” en donde empezó con una línea de contenidos de retos y entretenimiento en donde alcanzó récords de vistas posicionándose como una de las más seguidas de todo el continente y alcanzando grandes remuneraciones de ganancias. Cuenta con 24,5 M de followers en IG y 27,5 M de suscriptores en YouTube.

MANELIK GONÁLEZ: La “Mane Shore” nacida en el 89’ acreedora de una gran fama por su participación en “Acapulco Shore” y con una belleza y atractivo físico que distingue de las demás, es quizás la figura de internet mexicana más seguida por el público varonil, y la más envidiada por las féminas, pues, sus gustos son apetecibles para los fans. La estrella de los reality shows aztecas agarró una creciente fama en la TV y las redes gracias a sus excentricidades y gustos por la vida lujosa. Posee 10,8 M de followers en IG y una cifra de casi 865 mil suscriptores en YouTube.

ANDY BENAVIDES: Nacida en Monterrey, esta influencer mexicana ha logrado ocupaciones asombrosas en las listas de las más seguidas de México, con conocimientos de Moda, Estilo y Belleza, Benavides imparte consejos y tips de moda en IG y Twitter, convirtiéndose en una guía para el público de las RRSS y atrayendo al millón de followers fieles a su estilo y personalidad. Hace poco logró ser conductora de un programa de TV llamado “Discovery Home & Health” y en la actualidad, cobra de 1.500 $ a 2.500$ por publicación a marcas comerciales en su feed.

MARIANA RODRIGUEZ: También con raíces de Monterrey, la joven influencer de 25 años es una emprendedora de la línea vida, salud y belleza en las redes sociales, con aportes notorios al acondicionamiento físico y a la estética, se ha convertido en una de las influencers y youtubers más seguidas y vistas de todo México. Cuenta con una licenciatura en Psicología Organizacional y está casada con un senador de un partido político azteca. Mariana ostenta 1,2 millones de seguidores en IG y casi unos 40 mil suscriptores en YouTube. Asimismo, también aporta consejos de Make-Up para mujeres y otros rubros de belleza.

Y estas fueron las influencers de México que más ganancias y fama poseen en el país azteca, ¿Ves alguna de tus favoritas en este artículo?