La UCIM (Unión Comercial e Industrial de Mendoza) ha mantenido contacto con cámaras de todo el país dado el crítico momento que atraviesan la pymes a la hora de enfrentar el pago de los sueldos, en la tercera semana de cuarentena y de cierre de la gran mayoría de las actividades económicas.

Las quejas generalizadas del total de la cámaras representativas de miles de empresas de las diversas actividades de distintas regiones, consisten en la difícil relación con el sistema bancario para la obtención de créditos para cumplir con sus obligaciones ante el personal a cargo.

Los principales items están relacionados con la oferta de montos insuficientes, plazos de devolución cortos ( 90 dias) , con tasas que como muy bajas, en algunos lugares alcanzan el 18% y la gran mayoría rondan el 24% , con una gran cantidad de requisitos para calificar. Y en general hay bastante demora para tramitarlos y no hay automaticidad.

Según lo declarado por los empresarios, salvo mínimas excepciones, la oferta de los bancos no responde a las exigencias del momento ni a una inteligente política.

El problema no es solo la tasa, sino también la imposibilidad de acceso al crédito y el corto tiempo que exige una casi inmediata devolución sin tener en cuenta la salida paulatina de la cuarentena y el tiempo que va a llevar a las empresas comenzar a funcionar nuevamente.

Los bancos no quieren tomar riesgos. No presentan una actitud que colabore con la apremiante situación que atraviesan las pequeñas empresas. A pesar de ser el sector que más ganancias percibe en nuestro país, de manera sostenida y a través del tiempo, no consideran apoyar a los empresarios y por ende, a la comunidad, en este momento tan crítico, apostando al futuro. Sólo buscan conservar sus privilegios.

Por supuesto que este no es el problema de las grandes empresas que obtienen mas ofertas. Son las pymes que presentan más dificultades para poder aspirar a un crédito.

A nivel mundial se ha demostrado que lo importante es cuidar la salud de las personas y esto se va a lograr no solo combatiendo la pandemia sino también cuidando la salud de las empresas y cuidando el empleo.

De no apoyar al sector que hoy necesita de su asistencia, los bancos pueden llegar a ser los responsables de hundimiento de quienes apuestan cada día a que el país crezca.