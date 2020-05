Si bien muchos de vosotros estarías familiarizados con la idea de un casino online que acepte criptomonedas como forma de pago, principalmente Bitcoin y Etherium, muchos de los que operan en la industria del casino online han llegado a ver el uso de la criptomoneda como riesgoso y, desafortunadamente, han decidido evitar dicho riesgo al no usarla.

Por otro lado, ciertos casinos de hecho han adoptado esta nueva forma de moneda y han optado por el uso de criptomonedas en sus casinos. Sin embargo, aunque las selecciones de juegos en estos casinos suelen incluir algunos de los juegos más populares que los jugadores esperarían, la naturaleza oculta de las licencias y la inestabilidad monetaria significa que los jugadores a menudo sienten una falta de seguridad con respecto a sus depósitos cuando se trata de estos casinos.

La inestabilidad de los precios

Durante los últimos años, Bitcoin y las criptomonedas en general han sufrido grandes variaciones en su valor, en parte debido a las monedas mismas y en parte a la desinformación de la prensa, quienes están decididos a criticarlos y dañar su reputación. Si bien los altos de Bitcoin de 15,000 libras generaron una gran expectación a principios de 2018, su precio de 2,500 libras al final del mismo año creó pánico en los mercados. Regresó a 9,300 libras en el verano siguiente de 2019, solo para volver a caer a 5,300 libras en la Navidad del mismo año. En 2020, el precio ya cayó a un mínimo de 4.200 euros en marzo antes de alcanzar un precio actual de aproximadamente 7.200 euros. Pero ¿qué tiene esto que ver con los Crypto-Casinos?

Bueno, el hecho es que cualquiera que realice un depósito en los casinos tiene que confiar en que el valor del saldo de su cuenta será el mismo en el momento de su depósito que en el momento de su retiro. Si un depositante de bitcoins coloca una apuesta de 0.0070 BTC (50 libras) en una mesa de Ruleta y gana una cantidad de, digamos, 0.0140 BTC (100 libras), lo último que querría ver es que, debido a una caída en el valor de su criptomoneda, su ganancia ahora vale menos de lo que esperaban … o peor, que el valor de la criptomoneda había aumentado a su favor mientras jugaba, ¡pero que el casino había congelado la tasa de conversión de retiros!

La legislación aplicable

A pesar de que la inestabilidad en el precio de Bitcoin puede no impedir que los usuarios se unan a un Crypto-Casino, existe otra barrera, la legislación. Bitcoin ofrece a los usuarios un cierto grado de anonimato y, al hacerlo, mantiene una cierta fama entre los inversores. Los reguladores han afirmado durante mucho tiempo que los casinos de Bitcoin corren el riesgo de permitir el juego entre menores, el juego en países donde es ilegal o incluso el lavado de dinero.

Debido a estos problemas, las licencias que poseen estos Crypto-Casinos no protegen al jugador ni a su inversión, ya que no existe un método de seguridad ni de recuperación del dinero en caso de que el casino simplemente robe su dinero. Si bien no estamos acusando a nadie de haber hecho esto, la posibilidad ciertamente existe y, por lo tanto, crea una incertidumbre para cualquier entusiasta potencial de Bitcoin que haya estado dispuesto a unirse a un Crypto-Casino.

Los juegos:

Anteriormente mencionamos que muchos casinos de Bitcoin permiten a los usuarios jugar juegos populares de ruleta, blackjack y cartas, sin embargo, muchos de los juegos de tragamonedas más conocidos como estos no están disponibles. Y esto es comprensible, debido a la dificultad de convencer a desarrolladores como NetEnt, Microgaming y Playtech para que compartan sus juegos más exitosos con un casino que ofrece una legislación oculta. Además, muchos de los ‘Juegos de tragamonedas Jackpot’ y ‘Juegos de tragamonedas Megaways’ que ofrecen un RTP más alto requieren que un porcentaje de cada apuesta vaya a un ´bote´ compartido entre varios casinos como un jackpot para ganar, algo que podría sea difícil de controlar con una criptomoneda.

El resultado:

La realidad es que, si bien los casinos de Bitcoin podrían ser tan agradables como las alternativas convencionales, existen muchos obstáculos que aún deben superar. La capacidad de permanecer en el anonimato puede atraer a muchos jugadores, pero igualmente muchos se desanimarán por este mismo anonimato y el riesgo que implica. A medida que los gobiernos avanzan más hacia la aceptación de Bitcoin como una moneda importante (EE. UU. aprobó una ley en enero de 2020 sobre el uso de la criptomoneda), la credibilidad de los Crypto-Casinos puede mejorar, pero por ahora, merece la pena mantener un cierto grado de precaución y asegurándose de que, si los prueba, se protege y solo apuesta pequeñas cantidades hasta que crea un nivel de confianza en estos casinos.