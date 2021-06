(Financial Times)Las autoridades fiscales de Estados Unidos han iniciado una investigación sobre una filtración de registros privados de multimillonarios, incluyendo Warren Buffett, Jeff Bezos, Mike Bloomberg y Elon Musk, que mostró que muchos de ellos han pagado pocos impuestos incluso cuando su riqueza se disparó.

ProPublica publicó detalles de lo que llamó “un vasto tesoro de datos” del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) que cubre más de 15 años de declaraciones de impuestos de miles de los estadounidenses más ricos. La agencia de noticias sin fines de lucro no reveló la fuente de la filtración.

Su informe concluyó que las estrategias legales de evasión de impuestos habían permitido a los 25 estadounidenses más ricos pagar sólo u$s 13,6 mil millones en impuestos federales sobre sus ingresos en los cinco años hasta 2018, incluso cuando el creciente valor de sus acciones, propiedades y otros activos había inflado su patrimonio colectivo por un estimado de u$s 401 mil millones.

Charles Rettig, el comisionado del IRS, dijo en una audiencia del comité de finanzas del Senado que la agencia había abierto una investigación para descubrir la fuente de la filtración. Dijo que compartía “las preocupaciones de todos los estadounidenses” sobre la revelación de la información confidencial.

Bloomberg, ex alcalde de Nueva York y candidato presidencial de Estados Unidos, se comprometió a utilizar “todos los medios legales” para descubrir la fuente de la filtración. El fundador del grupo de información financiera del mismo nombre rechazó la premisa del artículo, diciendo que “obedece escrupulosamente la letra y el espíritu de la ley” y distribuye alrededor de las tres cuartas partes de sus ingresos anuales en impuestos y donaciones caritativas.

“La publicación de las declaraciones de impuestos de un ciudadano privado debería generar preocupaciones reales sobre la privacidad, independientemente de la afiliación política o las opiniones sobre la política fiscal“, dijo en un comunicado. “Tenemos la intención de utilizar todos los medios legales a nuestra disposición para determinar qué individuo o entidad gubernamental filtró esta información y asegurarnos de que se hagan responsables”.

La filtración se produce en un momento en que algunos demócratas están abogando por un impuesto sobre la riqueza total de los estadounidenses más ricos, en lugar de centrarse en los ingresos anuales que pueden compensarse con deducciones, préstamos y pérdidas de inversión.

Elizabeth Warren, la senadora estadounidense por Massachusetts, presentó una legislación esta primavera para aplicar un impuesto del 2% a las personas con un patrimonio neto superior a u$s 50 millones, con un recargo adicional del 1% sobre cualquier patrimonio superior a u$s 1 mil millones. El presidente Joe Biden ha propuesto aumentos en la tasa impositiva sobre las ganancias de capital y dividendos para aquellos que ganan más de u$s 1 millón, pero no ha respaldado el impuesto sobre el patrimonio.

Warren aprovechó el informe de ProPublica y escribió en Twitter que mostraba que era hora de “hacer que los ultrarricos finalmente paguen su parte justa“.

Morris Pearl, presidente de Millonarios Patrióticos, un grupo de ricos activistas que abogan por la imposición de impuestos más altos a los ricos, dijo que el informe reforzaba su argumento de que los estadounidenses más ricos “básicamente pueden elegir si pagan impuestos o no”.

Los impuestos sobre el patrimonio y los impuestos más altos sobre las ganancias de capital no realizadas que defendía su grupo eran “ideas marginales” cuando se lanzó en 2010, dijo, pero las opiniones han cambiado y las revelaciones de ProPublica podrían impulsar aún más el apoyo.

Bloomberg y Buffett se encuentran entre los multimillonarios que han promovido los impuestos más altos para los estadounidenses más ricos durante varios años, pero las divisiones económicas expuestas por la pandemia han aumentado la importancia política del tema.

ProPublica dijo que había decidido revelar los detalles “porque es sólo al ver los detalles que el público puede comprender las realidades del sistema tributario del país”.

Ron Wyden, un demócrata de Oregon que preside el comité de finanzas del Senado, dijo que el informe de ProPublica había demostrado que “los más ricos del país, que se beneficiaron inmensamente durante la pandemia, no han estado pagando su parte justa“.