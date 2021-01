CIUDAD DE QUEBEC, Jan. 06, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — LeddarTech ®, un líder mundial en tecnología de detección de ADAS (sistemas avanzados de asistencia al conductor) y AD (conducción automatizada) de nivel 1-5, se complace en anunciar el nombramiento de Carl-Peter Forster al directorio, lo que mejora aún más la diversidad y la experiencia del directorio.

Carl-Peter Forster posee un título en economía de Bonn University y un título en aviación y tecnología espacial en Technical University en Múnich (Alemania).

Carl-Peter cuenta con una amplia trayectoria de alta gerencia en el sector automotriz con marcas como BMW AG, en Múnich, donde desempeñó varias posiciones en el departamento, entre otras como vicepresidente. También fue director administrativo de BMW Sudáfrica, y miembro del directorio de BMW AG, a cargo de la fabricación global, hasta el 2000. Entre 2001 y 2009, Carl-Peter fue director administrativo de Adam Opel AG, luego desde 2006 fue presidente y director ejecutivo de General Motors Europe y miembro del directorio de Estrategia Automotriz Global de GM. De 2010 a 2011, fue director ejecutivo del Grupo de Tata Motors (que incluye Jaguar Land Rover).

Desde 2013, Carl-Peter ejerció como consultor especial del presidente del Grupo Geely, también desempeñó posiciones en la directiva en Volvo Cars Group en Gotemburgo (Suecia), Geely Automobile Holdings Ltd. (Hong Kong), así como CEVT (el centro de ingeniería Geely en Gotemburgo) y presidente de The London Electric Vehicle Company (anteriormente The London Taxi Company) hasta 2019. Además de servir como miembro del directorio de LeddarTech, Carl-Peter actualmente es presidente de Chemring Plc, presidente del Comité de Accionistas de Hella KGaA, y miembro del directorio de IMI Plc, Babcock Plc, The Mobility House AG, Gordon Murray Design Ltd., Kinexon GmbH, Clear Motion Ltd., y Envisics Ltd.

“El directorio de LeddarTech se complace en dar la bienvenida a Carl-Peter Forster al equipo de LeddarTech”, dijo Michel Brûlé, presidente del directorio de LeddarTech. “Carl-Peter trae consigo una vasta experiencia en el sector como líder en algunas de las empresas automotrices más grandes del mundo. La amplia experiencia de Carl-Peter en el sector automotriz, así como en empresas de tecnología ADAS y AD será de gran valor para LeddarTech”, concluyó Brûlé.

Acerca de LeddarTech

LeddarTech es líder en plataformas de detección ambiental para vehículos autónomos y sistemas avanzados de asistencia al conductor. LeddarTech, fundada en 2007, ha evolucionado hasta convertirse en una empresa integral de detección ambiental integral que permite a los clientes enfrentar los desafíos críticos de percepción y detección a través de toda la cadena de valor de los segmentos del mercado automotriz y de movilidad. Con su plataforma de percepción y fusión de sensores LeddarVision™ y su solución de desarrollo LiDAR rentable, escalable y versátil para LiDARs de estado sólido de grado automotriz basados en el LeddarEngine™, LeddarTech permite a los integradores de sistemas automotrices de nivel 1-2 desarrollar soluciones de detección completas para la autonomía nivel 1 a 5. Estas soluciones se implementan activamente en aplicaciones de shuttle autónomo, camión, autobús, vehículo de entrega, ciudad/fábrica. La empresa ha desarrollado varias innovaciones de aplicaciones de sensor remoto automotrices y de movilidad de tecnología avanzada, con más de 95 tecnologías patentadas (aprobadas o pendientes), lo que optimiza los sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) y la capacidad de conducción autónoma.

Información adicional acerca de LeddarTech es accesible en www.leddartech.com y en LinkedIn , Twitter , Facebook y YouTube.

Contacto:

Daniel Aitken, vicepresidente de marketing y comunicaciones globales de LeddarTech Inc.

Tel.: + 1-418-653-9000 ext. 232

daniel.aitken@leddartech.com

Leddar, LeddarTech, LeddarEngine, LeddarVision, LeddarSP, LeddarCore, VAYADrive, VayaVision, y los logotipos relacionados son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de LeddarTech Inc. y sus subsidiarias. Todas las otras marcas, nombres de producto y símbolos son o pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas utilizadas para identificar productos o servicios de sus respectivos propietarios.

Copyright © 2021 GlobeNewswire, Inc.