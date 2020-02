El coronavirus de Wuhan ha causado la primera baja en el Mobile World Congress 2020 (MWC). La compañía coreana LG ha anunciado este martes en un comunicado que no acudirá al congreso mundial de móviles, que se celebrará en Barcelona entre el 24 y el 27 de febrero.

Por su parte, la china ZTE ha desmentido en otra nota de prensa que no vaya a estar en la cita, tal y como se informó ayer, información de la que se hizo eco este periódico, y ha explicado que si bien cancela la rueda de prensa mantendrá su stand. Este periódico se ha puesto en contacto con la empresa china, que por el momento no ha confirmado cuál es la razón de la suspensión de la rueda de prensa.

Por su parte, la GSMA, organizadora del congreso, considera “mínimo” el impacto del coronavirus sobre este evento hasta ahora, si bien ha redoblado las medidas preventivas y aconseja incluso evitar los apretones de manos para saludarse, según ha informado la organización en un comunicado actualizado anoche.

La compañía ZTE se ha limitado a sostener que “la conferencia de prensa de dispositivos ZTE programada para el 25 de febrero, que es solo una de las múltiples actividades planificadas, ha sido cancelada. Sin embargo, sí mostraremos una amplia variedad de nuevos dispositivos 5G en el stand de ZTE durante el MWC 2020, según lo previsto”, ha asegurado ZTE. El fabricante chino ha afirmado en un comunicado tomar “fuertes medidas de prevención” ante la escalada del coronavirus. “ZTE se asegurará de que todos los empleados de China continental, incluidos los que no son chinos, no presenten síntomas dos semanas antes de la salida y llegada al MWC. Además, en este momento, todos los empleados deben someterse a un autoaislamiento de dos semanas para garantizar la salud y la seguridad de todo nuestro personal”, indica el documento. Su stand en la feria, según el comunicado, se desinfectará diariamente y el personal en el mismo será de países de fuera de China —principalmente de Europa—.

Seguridad

LG ha explicado que la medida tiene como objetivo “anteponer la seguridad y la salud de sus empleados” evitando traslados entre diferentes países ante la crisis sanitaria. La marca prevé celebrar próximamente otros actos para anunciar sus nuevos móviles de 2020. Por su parte, ZTE explicó que no celebrará la rueda de prensa por efectos secundarios relacionados con el coronavirus. Un portavoz ha explicado que están teniendo problemas como retrasos para conseguir las visas, por lo que algunos miembros de la compañía no llegarían a tiempo. Además, ha mostrado su intención de evitar la “xenofobia” que podría generar su presencia: “Nosotros tendemos a ser una compañía muy amable, y simplemente no queremos hacer que la gente se sienta incómoda”.

“LG Electronics está siguiendo y monitorizando de cerca la situación actual relacionada con el nuevo brote de coronavirus que fue declarado recientemente como una emergencia mundial por la Organización Mundial de la Salud, ya que el virus sigue propagándose fuera de China”, explica el comunicado de LG. Su decisión de no participar en el MWC, según sostiene, “evitará exponer innecesariamente a cientos de empleados de LG a viajes internacionales, algo que la mayoría de los expertos en salud han aconsejado”.

Helena Devantares Mayoral, marketing manager de móviles en LG, ha explicado este miércoles que la compañía ha tomado la decisión velando por la seguridad y la salud de los empleados teniendo en cuenta que “es una feria internacional y hay asistencia de la mayor parte de países del mundo”. La decisión, según sostiene, “no afecta en absoluto a ninguna variable de la compañía”: “Nosotros vamos a seguir focalizándonos en el 5G y en la doble pantalla”.

Sobre si considera oportuno que el MWC se celebre pese a la escalada del brote, ha afirmado que LG respeta cualquier decisión que tome la organización. Y no descarta más cancelaciones. El fabricante coreano está analizando “uno a uno” todos los eventos en los que tenía previsto participar en los próximos meses. “Todos aquellos que conlleven un riesgo serán cancelados”, ha asegurado Devantares.

Creciente presencia de marcas asiáticas

En el evento se dan cita las principales compañías de la industria de la telefonía móvil. La GSMA, organizadora del Mobile, prevé que en 2020 acudan al congreso más de 109.000 personas de casi 200 países. En los últimos dos años, la presencia asiática en el congreso ha aumentado de un 14% a un 16%, según un informe del evento publicado por la GSMA en 2019. El año pasado, un 6% de los asistentes eran de China.

La postura de la organización

El anuncio de LG llega solo unos días después de que la GSMA asegurara en un comunicado que la feria se celebrará según lo previsto: “El próximo evento del MWC Barcelona se llevará a cabo según lo planeado en todos los lugares de la Fira Gran Vía y Fira Montjuïc, incluidos YoMo y Four Years From Now (4YFN)”. La organización afirma además estar analizando y evaluando el impacto potencial del brote del coronavirus.

Según se explica en el mismo, se proporcionará asistencia médica adicional en los espacios en los que tendrá lugar el MWC “en el periodo previo y durante la celebración del evento”. La organización subraya que está trabajando con Fira de Barcelona para asegurar “suficientes productos desinfectantes en todos los lugares”. Por ejemplo, planea implementar un programa de limpieza y desinfección en los espacios donde hay una mayor probabilidad de contacto: desde las zonas de restauración a los servicios o los espacios con pantallas táctiles.