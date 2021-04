Agility es una propuesta integral de F5 para conocer las tendencias e innovaciones en materia de infraestructura, seguridad y desarrollo de aplicaciones.

El evento, además de mostrar el funcionamiento de las soluciones de la empresa para mejorar la performance de apps, tiene como objetivo el aprendizaje y capacitación continuas. Con este fin, F5 organizó más de 100 actividades entre breakouts, demostraciones, labs, foros y sesiones relámpago.

Agility contará con oradores de primer nivel como François Locoh-Donou, CEO y director de F5; Kara Sprague, vicepresidenta ejecutiva y gerenta general BIG-IP de F5; Gus Robertson, vicepresidente ejecutivo NGINX, IA & DATA de F5; Brian Krebs, propietario del blog de Seguridad Krebs on Security y ex periodista de The Washington Post y Gregory Crabb, vicepresidente y CISO del U.S. Postal Service; entre otros.

Dentro de la agenda, como actividades destacadas se encuentran la conferencia llamada “Seguridad y el futuro de la Aplicaciones Adaptativas”, el panel de expertos de la industria sobre “El rol de la seguridad en la Transformación Digital”, el foro de discusión para hacer todas las preguntas deseadas al CTO de F5, Geng Lin y el panel de discusión sobre repensar la terminología utilizada en tecnología denominado “Las palabras importan: evolución del lenguaje inclusivo y la denominación consciente en la tecnología”.

Desde sus diferentes iniciativas, F5 invita a repensar la tecnología, la seguridad y la infraestructura del mundo de las aplicaciones a través de su innovador prisma.