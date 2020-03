Por Ignacio Perrone, Research Director, LATAM, Frost & Sullivan

Como analista de la industria de ICT, es parte de mi trabajo asistir a varios eventos por año organizados por empresas de todo tipo que quieren dar a conocer sus resultados recientes y, sobre todo, su estrategia a corto y mediano plazo. Lo que es algo más infrecuente es que la empresa organizadora sea una en la que yo haya trabajado. Esto fue lo que sucedió el último febrero, cuando Logicalis organizó su evento para analistas en Sao Paulo. Gracias a esta invitación, tuve la posibilidad de escuchar de primera mano las interesantes cosas que está haciendo la empresa, además de reencontrarme con viejos compañeros a los que tengo un gran afecto.

Pero, en qué anda Logicalis? La empresa ha crecido mucho en los últimos años. En su año fiscal terminado en febrero de 2019 facturó unos 1.7 miles de millones de dólares. Y un sorprendente 37% de eso viene de la operación de América Latina, donde tienen presencia en 11 países (25 países es la pisada mundial). De los más de 6.000 empleados globales, unos 2.900 están en nuestra región. Norte América y EMEA son las otras regiones más importantes, con 27% y 24% de los ingresos respectivamente. Aunque en sus orígenes la empresa era un típico integrador de sistemas, en especial muy ligado a los productos de Cisco, hoy solo un 58% de sus ingresos vienen por ventas de productos, mientras que el restante 42% proviene de servicios (este rubro respondía por el 31% de los ingresos en 2016). Este fuerte foco en servicios puede apreciarse en el despliegue de Managed Services Centers, NOCs, SOCs (17, 15 y 8 respectivamente). Con unos 10.000 clientes a nivel mundial, en América Latina la empresa atiende un selecto grupo de unas 800 cuentas, con especial foco en el tope de la pirámide. En parte debido a cómo nació, Logicalis mantiene un fuerte sesgo hacia Brasil, que representa un 61% de los ingresos de la región versus el 31% de SoLA (South of Latin America) y un 7% de NoLA (North of Latin America). Aunque no se dieron detalles, quedó claro que el foco es crecer en NoLA, región que incluye a México y donde hay mucho potencial para crecer.

Pero como decíamos, la empresa hace un tiempo que empezó a migrar su modelo de negocios, si bien los productos digitales siguen siendo importantes. Esta dirección estratégica parte de reconocer que la propia transformación digital lleva a los servicios. No solo servicios tradicionales, como gestión de infraestructura, gestión de aplicaciones, o soporte de hardware, sino también una nueva gama de servicios que van desde la consultoría hasta la gestión de nube, pasando por Data Science as a Service, servicios de seguridad o automatización. Por eso, sobre una base de infraestructura, conectividad y aplicaciones, Logicalis pone el foco en cuatro pilares, donde ven las oportunidades de alto crecimiento: Nube, Seguridad, Datos e Internet of Things, todo eso envuelto en una capa más de soluciones verticalizadas. Los resultados están a la vista: entre 2010 y 2019, la facturación de la empresa creció a una tasa compuesta (CAGR) del 23,6% (en Reales). Por supuesto, no hace falta mencionar que en ese mismo período la gran mayoría de los países de la región tuvo problemas de todo tipo y color. Algo así como los delanteros del futbol latinoamericano, que acostumbrados a las duras defensas, igual se las ingenian para brillar en sus clubes de todas partes del mundo.