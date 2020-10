¿Sabes que el trading es diferente a invertir? Invertir es generalmente comprar y mantener a largo plazo, mientras que el trading es un juego a corto plazo. A la mayoría de los inversores de valor no les gusta el trading porque lo consideran como un juego de azar.

Sin embargo, algunas personas se ganan la vida con el trading. Más importante aún, algunos traders también están viviendo una vida financieramente independiente gracias al trading. Pero hay muchas personas que han perdido todo su capital debido a algunos errores.

En este artículo, compartiré los cinco errores principales que debes evitar durante el trading.

Cinco errores que hay que evitar al hacer trading

Hay un dicho famoso en el espacio del trading; “El trading es simple, pero no es fácil”, y creo sinceramente en él. Con el desarrollo tecnológico, es elemental acceder a los datos, los gráficos de precios, ingresar una operación, etc., pero ganar dinero no es fácil. Ahora veamos los errores comunes que debes evitar mientras operas.

Hacer trading sin un plan Operar de forma impulsiva Correr más riesgos de los que puedes permitirte No tener un stop-loss Usar múltiples estrategias al mismo tiempo

Recuerda, se necesita mucha autodisciplina y paciencia para ganar dinero haciendo trading. Si puedes solucionar estos errores comunes todos los días, puedes convertirse en un trader exitoso.

Hacer trading sin un plan

El trading es un juego de probabilidades. Solo puedes aumentar la probabilidad de ganar una operación, pero nunca puedes tener la certeza. A menos que tengas un plan, entrarás en una operación sin reglas y las posibilidades de éxito son inciertas.

Cuando tengas un plan y sigas una estrategia, ganarás confianza y permanecerás en el mercado durante mucho tiempo. Si no tienes un plan de trading, realizarás operaciones impulsivas, lo que significa que tus emociones gobernarán tus decisiones, lo cual no es bueno.

Operar de forma impulsiva

Una de las cosas cruciales en el trading es mantener el control sobre tus emociones. La mayoría de los traders están influenciados por noticias o sugerencias, y realizan operaciones cuando se sienten bien. Estas son las cinco principales emociones que sentirás durante el trading.

Miedo

Avaricia

Aburrimiento

Obsesión

Frustración

Identificar estas emociones y practicar la autodisciplina puede ayudarte a superar estas emociones mientras haces trading.

Correr más riesgos de los que puedes permitirte

Otro gran error que cometen muchos traders es que corren más riesgos de los que pueden permitirse. Es la tendencia de un trader novato creer que puede ganar todas las operaciones y asumir riesgos. Este es un error frecuente y debes identificarlo temprano; de lo contrario, puede resultar peligroso a largo plazo.

No tener un stop-loss

Nunca confíes por completo en tus predicciones, así que siempre ten un stop-loss. Es una técnica mediante la cual estás asumiendo un riesgo particular y poniendo tu stop-loss para salir del mercado con menos riesgo si tu predicción sale mal.

Usar múltiples estrategias al mismo tiempo

Cuanto más simple sea tu estrategia, mejor. Si usas múltiples estrategias a la vez y haces que tu plan sea complejo, te confundirás. De hecho, no es recomendable utilizar más de tres o cuatro indicadores en el gráfico de precios. Practica una sola estrategia hasta que la domines; si funciona para ti, continúa.

Conclusión

Ahora, si deseas tomar tu negocio de trading en serio, evita estos errores. Asegúrate de no correr más riesgo del que puedas asumir en tu nivel de tolerancia. Además, ten siempre un plan de trading que te guíe a lo largo de tu viaje, y nunca realices operaciones impulsivas. Por último, espero que la información sea de utilidad y, por favor, comparte tu opinión sobre esta publicación.