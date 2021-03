Por: David Rowe

Durante años, TI ha tenido responsabilidades claramente definidas: mantener los sistemas de negocio críticos en funcionamiento, controlar los costos y cumplir con los requisitos de seguridad y cumplimiento regulatorio. Incluso hoy en día, es probable que la mayor parte del presupuesto de TI se gaste en mantener las “luces encendidas”. Pero este enfoque tradicional puede evitar que las organizaciones aceleren las iniciativas de experiencia del cliente habilitadas por la transformación digital.

Se espera que el gasto de la industria global de la tecnología de la información y la comunicación (TIC) crezca en más del doble de la tasa de crecimiento del PIB hasta 2022 y esta actividad estará impulsada por inversiones en nuevas tecnologías como inteligencia artificial (IA), robótica y realidad aumentada / virtual (AR / VR).

El rol de TI está evolucionando rápidamente y se está volviendo más prominente. Las prioridades clave para los CIOs (director de información) deberían pasar de mantener las operaciones actuales a ayudar a la empresa a lograr sus objetivos comerciales, utilizando la tecnología como una herramienta transformadora. Ahora más que nunca, los equipos de TI exitosos se están enfocando en hacer crecer el negocio, mejorar los márgenes y expandirse globalmente, a través de estrategias como optimizar la experiencia del cliente y habilitar nuevos modelos de negocio.

En una encuesta de KPMG, aproximadamente la mitad (56%) de los directores ejecutivos en Singapur reconocieron el peligro de ser demasiado lentos para adaptarse a medida que los disruptores de la industria y las expectativas cambiantes de los clientes empujan a las empresas a cambiar su forma de operar. La transformación digital presenta numerosos desafíos, pero las oportunidades también son enormes a medida que estas organizaciones lidian con el ritmo de los cambios tecnológicos, las crecientes amenazas cibernéticas y la escasez de talento. La encuesta señala que los directores ejecutivos que están transformando sus equipos de liderazgo para que sean más resilientes y proactivos en sus iniciativas de transformación digital y rediseño de modelos de negocios, también tienen planes ambiciosos para mejorar las habilidades de más de la mitad de toda su fuerza laboral.

Los CIOs no pueden ayudar a la empresa a transformarse y crecer digitalmente sin expandir su mentalidad, desde mantener el status quo hasta tener un enfoque permanente en experimentar e innovar. Sin embargo, no se puede lograr nada sin antes liberar fondos para invertir en estas nuevas iniciativas digitales. Gartner ha descubierto que, aunque se espera que los CIOs se desempeñen como líderes, los presupuestos de TI no coinciden con esta expectativa.

¿Estás encerrado en modelos tradicionales?

Para que los CIOs puedan hacer el mejor uso de sus presupuestos para respaldar las prioridades comerciales actuales, necesitan reasignar partidas para ir más allá del enfoque tradicional en el gasto operativo hacia alternativas más innovadoras y transformadoras. Como señala la Agenda de CIO de Gartner, la digitalización y el crecimiento centrado en el cliente son las principales prioridades organizativas que los CIOs deben respaldar. Los presupuestos de tecnología tradicionales tienden a dejar poco espacio para impulsar la transformación empresarial y nuevas iniciativas digitales. Garantizar una plataforma sólida y segura para las operaciones comerciales es algo fundamental para el equipo de TI, pero los sistemas actuales y los modelos comerciales tradicionales de los proveedores que los acompañan ahora aparentemente consumen la gran mayoría de los recursos de TI, lo que evita las inversiones necesarias para la transformación digital.

Si mantener el estatus quo limita su presupuesto de innovación y evita que la empresa cumpla sus objetivos, ¿cómo pueden los CIOs tomar el control de los costos y recuperar su impulso? Un área con una gran oportunidad de ahorro de TI es el modelo tradicional de los proveedores de software principales para mantener los sistemas ERP, incluyendo las tarifas de mantenimiento y soporte.

Para financiar la transformación digital, observe de cerca los costos totales de mantenimiento y el retorno de la inversión (ROI) relacionado para mantener el software empresarial de grandes proveedores de ERP, como Oracle o SAP. Para comprender realmente los costos totales, los CIOs deben considerar más que solo las tarifas de mantenimiento, que generalmente representan el 22 por ciento de los costos iniciales de licencia y se pagan cada año. Las plataformas ERP tradicionales también requieren costosas y continuas actualizaciones para mantener el soporte completo, así como otros costos relacionados con modelos de soporte de proveedores de software ineficientes, incluyendo el costo de soporte de código personalizado y un modelo de soporte único para todos. Las tarifas anuales de mantenimiento son solo la punta del iceberg.

Con el enfoque correcto para el mantenimiento, las organizaciones de TI pueden reducir las tarifas de soporte anuales a la mitad, además de retrasar o evitar costosas actualizaciones de productos para ahorrar aún más, liberando valiosos recursos de TI para prioridades más importantes.

La capacidad de innovar rápidamente es clave

La agilidad en la innovación es una estrategia eficaz para impulsar la transformación en el mundo real. Con un enfoque de agilidad en la innovación, los equipos de TI pueden innovar rápidamente, optimizando los sistemas de TI centrales para liberar recursos (personas, dinero y tiempo) de modo que sea posible reinvertir en iniciativas que impacten más directa y rápidamente al negocio. La alternativa sería esperar nuevas plataformas ERP de proveedores tradicionales y luego gastar grandes sumas para volver a implementar estos sistemas futuros no probados, lo cual puede retrasar a las organizaciones en la carrera hacia una ventaja competitiva en un mundo digital.

Al invertir agresivamente en iniciativas digitales utilizando recursos optimizados en la actualidad, los CIOs dan prioridad a la innovación y evitan la tarea de perfeccionar primero un elusivo “núcleo digital”. Enfoque las inversiones digitales en el punto de impacto con sistemas de interacción, donde la organización se relaciona con clientes, empleados y socios, no en otra implementación o actualización de sistemas de registro ya sólidos.

Los analistas de la industria recomiendan con frecuencia administrar aplicaciones ERP maduras en colaboración con nuevas inversiones digitales como la nube, móvil, IoT (internet de las cosas) y analíticos en una configuración de TI híbrida. Un enfoque de TI híbrida es lo mejor de ambos mundos, ya que combina la base sólida de las aplicaciones ERP centrales con las inversiones digitales innovadoras actualmente necesarias para crear una ventaja competitiva.

El presupuesto es lo que impide que muchas organizaciones supenren los desafíos actuales.

Con el enfoque correcto para la optimización de TI, podrá avanzar el negocio para liberar el potencial de una economía digital. No deberían esperar para innovar.