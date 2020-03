Con el objetivo de ofrecerles a sus clientes la mejor experiencia de entretenimiento al momento de disfrutar contenidos en múltiples pantallas, ahora todos los clientes de Cablevisión podrán acceder de manera gratuita a la app de Flow, que se encuentra disponible para descarga en cualquier dispositivo (celular, Tablet, computadora) desde las tiendas de aplicaciones Google Play Store o App Store.

Flow App integra los canales de la televisión tradicional que el cliente tenga en su servicio y, además, incluye más de 13.000 horas de contenido a demanda (las mejores series, películas, documentales, recitales y torneos de Esports, entre otros), y la posibilidad de alquilar películas recientemente estrenadas de manera muy simple (como Frozen 2 ó Star Wars: Episodio IX). Los clientes también podrán acceder a 17 coproducciones de la más alta calidad, como El Tigre Verón, Atrapa un Ladrón, Tu Parte del Trato, entre otras.

Con Flow, los clientes cambian la forma de ver televisión de manera tradicional, permitiendo disfrutar de una experiencia nueva, gracias a sus funcionalidades diferenciales para ver desde la televisión, celulares, tablets y PC, en todo momento y en el lugar deseado.

FUNCIONALIDADES de FLOW App:

» Ver desde el inicio, para visualizar desde el comienzo un programa que está siendo emitido.

» Ver programas ya emitidos, que permite navegar la grilla de programación hacia atrás para ver programas que fueron emitidos las últimas 24 horas.

» Grabar en la nube contenido y almacenarlo para ser visto en el momento deseado desde cualquier dispositivo.

» Pausar en vivo el programa y seguir viéndolo desde donde se lo dejó.

» Alquilar películas recientemente estrenadas.

» Contar con Perfiles múltiples. La plataforma permite crear diversos perfiles y cada uno contará con sus propias recomendaciones personalizadas. De acuerdo a los contenidos que el usuario vea, Flow recomendará los mejores contenidos personalizados.

A estas funcionalidades se suman un buscador de programación, control parental, control de compras, consulta de consumos, entre otras.

Para activar el usuario se puede ingresar a la página web www.cablevisionflow.com.ar

Además, todos los clientes que tengan la app de Flow podrán acceder también, de manera gratuita hasta el 1 de abril, al pack de FOX Premium que incluye 7 señales de TV de FOX y todos los contenidos a demanda. De esta manera, podrán contar con más de 1.900 horas adicionales de contenido y más de 60 series (Homeland, The Walking Dead, This is Us, Britannia, entre otros), que podrán disfrutar desde cualquier dispositivo (celular, tablet o computadora).