Los inversores minoristas se muestran cada vez más confiados sobre el potencial de las criptomonedas, a pesar de la corrección del mercado en este trimestre. Los nuevos datos de eToro revelan incrementos en la cantidad de criptomonedas mantenidas en cartera durante el último trimestre (2T).

Sorprendentemente, Cardano (ADA) ha saltado por encima del bitcoin y se ha convertido en la moneda más mantenida en cartera en el segundo trimestre de 2021, con un incremento del 51% respecto al anterior trimestre. Bitcoin, que lideró el rally alcista de las criptodivisas a principios de año, se mantuvo popular (su demanda aumentó un 42%), pero se vio eclipsado por ADA y bajó del primer al segundo lugar. En España, sin embargo, el bitcoin sigue encabezando la lista de los criptoactivos que más demandan los inversores, además, su incremento con respecto al primer trimestre, de un 33%, fue ligeramente superior al de ADA de Cardano, que se situó en un 29%.

Simon Peters, analista del mercado cripto en eToro, comentó: «Durante el segundo trimestre, Cardano proporcionó una hoja de ruta más clara para su próximo hard fork Alonzo, actualmente en fase de prueba. Si tiene éxito, traerá la funcionalidad de contrato inteligente al permitir la creación e implementación de contratos inteligentes por primera vez en la cadena de bloques Cardano. Esta actualización será significativa, ya que permitirá a los desarrolladores crear proyectos en la red, lo que ayudará a Cardano a posicionarse como un verdadero “competidor” de Ethereum y otros parecidos. El precio de ADA subió un 15% durante el último trimestre, lo que sugiere el optimismo de los inversores en torno al hard fork de Alonzo y la capacidad de Cardano para desafiar a Ethereum a largo plazo».

Ethereum, que ha experimentado un aumento de precio del 220% en lo que va del año, también ganó en popularidad, al ver un aumento del 79% entre los inversores que poseen el activo –67% en España–. Esto llega antes que el muy esperado hard fork London, programado para julio, que traerá una mayor funcionalidad en la red y la preparación para la actualización de Serenity (ETH 2.0), programada para 2022. También traerá la actualización EIP-1559 que cambiará la forma en que las tarifas de gas se pagan en Ethereum 1.0 en el futuro. Esto hará que las tarifas base se ajusten a las tarifas del mercado, con la opción de acelerar las transacciones dando propinas a los mineros.

«Las criptomonedas han tenido un año excitante, lográndose grandes hitos tanto en el movimiento de los precios como en la creciente inversión institucional, indicando una mayor adopción por parte del ecosistema de servicios financieros tradicionales», dijo Simon Peters.

«Esta clase de activos emergentes continúa revolucionando muchos aspectos de los servicios financieros y los datos fundamentales a largo plazo siguen siendo sólidos. Sin embargo, como hemos visto en los últimos meses, habrá baches en el camino y esperamos que continúe la volatilidad. Hemos visto problemas como el uso de la energía, que se han convertido en temas de conversación importantes y es probable que en los próximos meses se produzcan desarrollos más interesantes. Es muy posible que veamos una mayor proporción de fuentes de energía renovable apoyando a los mineros y otros países tomando el lugar de China como el principal minero de activos después de su reciente prohibición.

Sin importar los titulares, instamos a los inversores minoristas a ser conscientes de los riesgos al invertir en criptomonedas y a realizar su propio análisis antes de invertir».

Criptomonedas más mantenidas entre los clientes de eToro en el 2T 2021 Posición Criptomoneda Posición 1T 2021 2T 2020 1 Cardano (ADA) 2 6 2 Bitcoin (BTC) 1 2 3 Ethereum (ETH) 4 3 4 XRP (XRP) 3 1 5 Dogecoin (DOGE) N/A N/A 6 TRON (TRX) 6 13 7 Stellar (XLM) 5 5 8 IOTA (MIOTA) 8 11 9 Litecoin (LTC) 7 4 10 Ethereum Classic (ETC) 12 9

Fuente: eToro

Los inversores diversifican en búsqueda del “próximo bitcoin”

A pesar de que la atención se centra principalmente en las criptomonedas con mayores capitalizaciones de mercado, los mayores movimientos en el segundo trimestre vinieron de las criptomonedas más pequeñas, con Tron (TRX) y Ethereum Classic (ETC) a la cabeza. Tron (TRX), en concreto, registró un aumento impresionante, con un incremento del 163% en la cantidad de usuarios en todo el mundo que tienen el activo en el segundo trimestre en comparación con el primer trimestre de este año, y Ethereum Classic experimentó un aumento del 151% de un trimestre a otro y del 247% en tasa interanual. Lo mismo ocurrió en España, Tron (TRX) y Ethereum Classic (ETC) también protagonizaron los movimientos más significativos del segundo trimestre. Concretamente, el número de inversores con Tron (TRX) en sus carteras se incrementó un 145% con respecto al primer trimestre de 2021, el crecimiento es aún mayor si se compara con la cifra del año anterior, pues el número de usuarios aumentó un extraordinario 857%. El incremento de inversores en Ethereum Classic (ETC) fue igualmente significativo, alcanzando un 129% en comparación con el trimestre pasado.

«En lugar de centrarse únicamente en los bitcoin y ether, en los que muchos inversores solo pueden poseer una fracción de una moneda, estamos viendo una creciente demanda de monedas de menor precio. Con la posesión de un bitcoin fuera del alcance de la mayoría de los inversores minoristas, muchos buscan alternativas más baratas como ADA, MIOTA y TRX, todas con un precio de alrededor de 1 $. Con las recompensas de staking disponibles en eToro para Tron y Cardano, los inversores ahora pueden obtener recompensas al mantener estos activos a largo plazo, lo que está ayudando a impulsar la demanda», continuó Simon Peters.

«El surgimiento y la creciente popularidad de las altcoins significa que el ecosistema criptográfico se está volviendo más fuerte, con una mayor diversidad y más y más casos de uso. Es fantástico ver a los inversores mirar más allá de la reserva de valor y abrir sus carteras a activos que creen que no solo los ayudará a protegerse contra problemas crecientes como la inflación, sino que también proporcionarán soluciones que otros activos podrían encontrar».

Disclaimer:

La inversión en criptoactivos no está regulada en algunos países de la UE y en el Reino Unido. No hay protección del consumidor. El rendimiento pasado no es una indicación de los resultados futuros. El historial de operaciones presentado es inferior a 5 años completos y puede no ser suficiente para tomar una decisión de inversión.