Es el sueño de muchos, hablamos claro de poder desde la comodidad del hogar, muchas veces tirados en la cama o en sillón, pedir lo que necesitamos de supermercado para luego dedicarnos a esperar a que llegue a nuestros domicilios. Se trata sin dudas de una ventaja que más de uno encontrará muy seductora, en particular en a la hora de conseguir lo que necesitamos quizás para la semana, sin demasiado esfuerzo.

Se trata de una de las tendencias que más está calando en los hogares mundiales, forzando a que muchas empresas y todo tipo de negocios pequeños se estén sumando a la “moda del delivery”, que parece llegó para quedarse. Es que les permite acceder a los recursos o alcance que tienen las grandes empresas, pero también a los empresarios a extender todavía más el alcance de sus locales.

En definitiva, los favorecidos de este tipo de plataformas web como la de Appetito24.com.pa son los consumidores, ya que indistintamente si estamos buscando provisiones generales, o bien algún comestible para preparar, o algo ya hecho en el caso que no tengamos ganas de cocinar, lo podemos encontrar todo en el mismo lugar.

El desembarco de los supermercados

Luego de algunos años de prueba, desembarcó en nuestro país una de las modalidades más pedidas por muchos usuarios en las últimas décadas. Hablamos claro de la posibilidad de pedir desde un supermercado como El Machetazo que ofrece delivery que ofrece un nutrido surtido de sus productos para entregar en el mismo día.

Este tipo de adelantos representan una gran ventaja para aquellos usuarios que por alguna condición de salud o bien porque están a cargo de alguien no tienen el tiempo o la capacidad de desplazarse hasta un supermercado. De esta forma, y con el mínimo esfuerzo, pueden realizar el pedido de todo lo que necesitan en cuestión segundos y dedicar el tiempo de espera a hacer lo que más placer les genere.

Es que vivimos en un tiempo en el que el ocio o bien el tiempo libre representan casi un commodity que pocos están dispuestos a renunciar, en particular en esta era en la que tanto el trabajo como la vida doméstica pueden ser algo agobiantes. Por eso, cada recreo, cada minuto ahorrado por ejemplo no viajando hasta el supermercado, resulta un beneficio para cada vez más consumidores, por lo que las empresas no paran de sumarse.

Claro los gastronómicos ya disfrutan de este tipo de adelantos, por lo que aquellos que estén pensando en los platos o lo que necesitan para su hogar desde un supermercado, también pueden estar pidiendo algo para comer en ese momento y dedicarse a uno mismo, o bien a limpiar la casa si eso hace falta. Mismo si estamos trabajando desde casa, pedir comida es tan sencillo como ingresar a estas plataformas web, pedir lo que vamos a comer y luego hacer la lista del supermercado en el mismo lugar mientras esperamos.