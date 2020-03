Alrededor del 40% de las ganancias multinacionales o $ 650 mil millones se transfieren a tales paraísos fiscales por empresas multinacionales de todos los países. ¿El precio de este tipo de comportamiento? $ 200 mil millones perdido en ingresos fiscales globales. La razón de que este comportamiento sea posible es un código tributario anticuado diseñado en la década de 1920. La solución será una revisión global del código de impuestos corporativos: y esta revisión podría no estar tan lejos. En este artículo investigo la pregunta: ¿Cómo sería un sistema tributario global justo y funcional en 2030 y cuán sombría es la alternativa?

Lo primero es lo primero: ¿cómo es que las empresas pueden usar paraísos fiscales para evitar pagar impuestos todos juntos? La respuesta se encuentra en el código tributario internacional actual que trata a una empresa multinacional no como una sola empresa, sino como una colección de entidades nacionales. Para las compañías globales de hoy, cada dólar de ingresos reportados en los EE. UU. O Alemania se gravará en cerca del 30%, mientras que los ingresos reportados en Bermudas se gravarán en un 0%. Se han documentado estrategias de minimización de impuestos que trasladan las ganancias a varios regímenes de bajos impuestos en las principales multinacionales, incluidas Amazon , Google , IKEA , Nike y muchas otras.

En mi investigación con Thomas Tørsløv y Gabriel Zucman documentamos el alcance global de este comportamiento. Estimamos que el 40% de las ganancias multinacionales se trasladan a paraísos fiscales con base en nuevos datos macroeconómicos conocidos como estadísticas de afiliados extranjeros. Estas estadísticas registran la cantidad de salarios pagados por los afiliados de compañías multinacionales extranjeras y los beneficios que obtienen estos afiliados. En otras palabras, nos permiten desglosar los agregados de cuentas nacionales (salarios pagados por corporaciones, excedentes operativos de corporaciones, etc.) en ’empresas locales’ y ’empresas extranjeras’. Nos basamos en estas estadísticas para crear una nueva base de datos global que registre las ganancias reportadas en cada país por corporaciones locales versus extranjeras.

En los países sin refugio, las empresas extranjeras son sistemáticamente menos rentables que las empresas locales. En los paraísos fiscales, por el contrario, son sistemáticamente más rentables, y en gran medida, como se puede ver en el cuadro a continuación. Mientras que para las empresas locales la proporción de las ganancias imponibles a los salarios es típicamente de alrededor del 30% al 40%, para las empresas extranjeras en paraísos fiscales, la proporción es un orden de magnitud mayor, hasta 1600% en Irlanda. En otras palabras, encontramos que las empresas multinacionales informan enormes beneficios en los paraísos fiscales y que estos beneficios no coinciden con la actividad económica real en esos paraísos fiscales.

En base a las declaraciones de impuestos corporativos de Sudáfrica y los informes públicos anuales de Bureau Van Dijk, un editor de información comercial, mi coautora, Hayley Reynolds, y yo investigamos qué caracteriza a una empresa que cambia sus ganancias. Encontramos que la mayoría de las empresas multinacionales no transfieren ninguna ganancia a los paraísos fiscales, pero esto se ve eclipsado por las enormes cantidades que las grandes multinacionales desplazan. Como resultado, estimamos que el 98% de las ganancias transferidas a los paraísos fiscales son transferidas por las empresas multinacionales más grandes del 10%, como se muestra a continuación.

Además, según lo documentado por Zucman (2014), las empresas de propiedad estadounidense parecen ser particularmente agresivas: trasladan el 60% de sus ingresos ganados extranjeros a paraísos fiscales, en comparación con el promedio global del 40%. A pesar del enfoque frecuente en las empresas “digitales”, mi investigación con Thomas Tørsløv y Gabriel Zucman no sugiere que haya diferencias sistemáticas en el cambio de ganancias entre las industrias.

Cuando su automóvil no arranca, tiene esencialmente dos opciones: arreglarlo o desecharlo y obtener un vehículo nuevo. Hasta ahora, el mundo en su conjunto ha estado eliminando los impuestos corporativos, aunque de manera muy gradual. Como respuesta al globalismo y los problemas que esto ha traído a los impuestos corporativos, los países han reducido las tasas impositivas y en su lugar han dependido más fuertemente de los impuestos al consumo. En los últimos 40 años, por lo tanto, hemos visto caer la tasa impositiva corporativa global promedio en más del 50%.

¿La probabilidad de que estas dos soluciones vean la luz del día? Sorprendentemente, no completamente imposible. La reciente propuesta de la secretaría de la OCDE sugiere soluciones similares (diluidas, pero similares). El plazo para que 137 países miembros acuerden esto es para fines de 2020. La presión pública nunca ha sido tan alta para fijar el impuesto corporativo y se avecina una guerra comercial si los países no colaboran . Si se alcanza un acuerdo global, es muy concebible que se puedan hacer reformas globales nuevas y más audaces. En otras palabras, un sistema de impuesto corporativo justo y efectivo no está fuera de su alcance.