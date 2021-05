Ahora cuando quieras un taxi solo tienes que entrar a la app de Go Robotaxi, y en minutos tendrás un taxi 100% autónomo en tu puerta.

Creado por la compañía Baidu Apollo, que da muestra del avance de la tecnología y de la Inteligencia Artificial para poder realizar los traslados en los vehículos autónomos, sin la necesidad de llevar un conductor humano por seguridad.

Lo que demuestra que el Apollo Go Robotaxi es ya una realidad en China, ya que desde el pasado 2 de mayo ya comienzan a circular por las calles de Beijing, las unidades comenzaron a salir desde el Shougang Park de Pekín.

Taxis autónomos en Beijing

Así que las personas en Beijing que estén interesadas en usar el servicio, deben descargar la aplicación Apollo Go, de esa manera podrán detectar la unidad más cercana.

Los pasajeros de los taxis autónomos deberán contar con un código de salud para saber su identidad, como medida sanitaria, para evitar posibles pandemias.

Para desbloquear el vehículo es necesario escanear una serie de códigos QR para verificar la identidad y prevenir problemas no deseados. Después de subir, los pasajeros simplemente tocan el botón “iniciar el viaje”. Ver más: ¿En cuántos años podrás manejar un auto volador? En ese mismo instante, el automóvil comenzará a moverse después de asegurarse de que las puertas estén cerradas y los cinturones de seguridad, de todos los ocupantes, abrochados. “La introducción de servicios no tripulados es un estado indispensable para la comercialización de la conducción autónoma”, según declaró el vicepresidente y director general de la tecnología de conducción autónoma de Baidu, Yunpeng Wang. “Hoy, estamos abriendo al público los servicios de robotaxi totalmente sin conductor, lo que logramos sólo después de realizar innumerables pruebas escalables sin conductor durante un período prolongado de tiempo”.

Ya dentro del taxi autónomo, el pasajero deberá colocarse el cinturón de seguridad, y cerrar bien la puerta, de lo contrario la unidad no comenzará el viaje, ya que cuenta con protocolos de seguridad para poder iniciar el recorrido.

Aunque el Apollo Go Robotaxi no lleva un conductor humano al interior, sí cuenta con el Servicio de Conducción Remota de tecnología 5G, que es operado por personas que pueden reaccionar a la distancia en casos de emergencia.

Baidu explica que las características que incluyen la navegación gracias a la realidad virtual y el toque remoto de la bocina del automóvil ayudan a los usuarios a identificar la ubicación del automóvil.