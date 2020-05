Por Sebastián Jasminoy, CEO de Fluvip

El Machine Learning y el Big Data transformó casi todas las industrias a nivel mundial, sin embargo, pocos hablan de cómo las nuevas tecnologías están cambiando el influencer marketing con una premisa sencilla: predecir los resultados de las campañas, antes de iniciarlas. Saber que resultados voy a lograr con cada influencer y en cada red social antes de lanzar mi campaña, es una ventaja que ofrecemos a nuestros clientes.

Utilizar los datos que proporcionan los influencers resulta de gran importancia para aprovechar los contenidos y los canales idóneos para cada marca, además, que con esta herramienta se puede determinar el éxito o el fracaso de una campaña, algo que para las empresas puede significar la máxima optimización de su presupuesto. Un tema no menor en una época donde las estrategias comerciales y de mercadeo se restringen al plano digital. “Tomamos la información preexistente y la potenciamos gracias al uso de Machine Learning, así logramos predecir el éxito que tendrá una campaña antes de que sea lanzada al mercado, obteniendo una efectividad entre el 90 y el 100%”.

Hoy, no se puede identificar al influencer adecuado sin tecnología, entre más información se tenga, más acertada será la predicción final para establecer el contenido, la demografía y el alcance real. “Nos preocupamos por conocer los niveles de engagement y la verdadera repercusión de cada influencer, para así determinar el costo por engagement o fidelidad de sus seguridores y esto solo se puede hacer con inteligencia predictiva. No basamos nuestra data en los seguidores, nos interesan las acciones y resultados concretos para nuestros clientes en las diferentes redes sociales”, dijo.

Al final del proceso, la estrategia consiste en aprovechar los datos. De acuerdo con la información publicada por Statista, portal de estadísticas en línea, la gran cantidad de dispositivos que se utilizan en el mundo ha incrementado desmesuradamente su flujo. La previsión de la facturación para el sector Big Data para 2022 es de 70.000 millones de dólares, y la misma consultora asegura que la palabra gigabyte ha pasado a ser un concepto casi irrisorio, mientras los petabytes suenan con mayor fuerza en los despachos de IT de todo el mundo.

Procesar la data para desarrollar Inteligencia Predictiva es la mejor forma de llegar a los usuarios que están esperando contenidos de valor, cercanos, entretenidos y desarrollados con la experticia que tiene cada marca.“No podemos aprovechar las redes sociales un 100% sin un respaldo tecnológico que realmente genere los resultados esperados, nos parece lógico que, así como otros sectores han adoptado nuevas tecnologías, el marketing de influencers se beneficie de las increíbles capacidades de analítica que éstas ofrecen.”, concluyó Jasminoy.