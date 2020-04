A NICE inContact, líder em soluções de contact center em nuvem, anunciou uma rápida expansão de seus serviços em mais de 300 departamentos governamentais e sem fins lucrativos para apoiar o aumento da demanda em tempos de Coronavírus. A plataforma de experiência do cliente da NICE inContact em nuvem, CXone, permite que organizações de todos os tamanhos façam a transição rápida de agentes de seus contact centers para o trabalho remoto, movam chamadas de forma dinâmica entre locais e lidem com volumes significativamente maiores de chamadas ou interações digitais à medida que a demanda aumenta nas áreas afetadas.

Governos federais, estaduais e locais dos Estados Unidos estão recorrendo à plataforma NICE inContact CXone para expandir rapidamente suas necessidades de agentes e capacidade para atender demanda crescente dos cidadãos. Além disso, muitos novos clientes do governo estão recorrendo à única plataforma autorizada pelo FedRAMP para levar seus agentes para casa em 48 horas: o NICE inContact CXone.

Nos Estados Unidos, o número total de contatos cresceu de cinco a dez vezes em várias divisões do governo estadual nas últimas duas semanas de março. Não apenas órgãos federais e estaduais, mas também os serviços 211, 311 e de segurança pública estão usando o CXone para acelerar as operações em poucas horas, a fim de atender milhões de cidadãos e, ao mesmo tempo, manter seus funcionários trabalhando em segurança em casa.

Como a principal plataforma de nuvem para contact centers, o NICE inContact CXone, também disponível no Brasil, possui uma infraestrutura de nuvem global, com elasticidade integrada para aumentar ou diminuir com base na demanda. Monitora proativamente e prevê continuamente as necessidades dos clientes, com reservas para picos imediatos de volume e a capacidade de adicionar dados e dimensão de armazenamento imediatamente. Os clientes podem contar com a disponibilidade garantida de 99,99% na rede de operadora com data centers e pontos de presença globais (POPs), bem como monitoramento de operações de rede 24/7/365. Os agentes do contact center que usam o NICE inContact CXone estão operando em mais de 100 países.

Brasil

No Brasil, a NICE também oferece o NICE inContact desde janeiro deste ano. Atenta às necessidades do mercado de Contact Center em tempos de coronavírus, está oferecendo ao setor o CXone @ home, uma oferta por tempo limitado para apoiar as organizações no momento em que buscam alternativas para conter a propagação do COVID-19.

A oferta nativa em cloud permite que as empresas façam a transição de seus contact centers para o modelo home office em poucos dias, mesmo que ainda não utilizem a plataforma CXone.

O CXone@home é oferecido sem compromisso, sem contrato e de maneira gratuita por 45 dias. Equipada com a moderna plataforma em nuvem CXone, a solução CXone@home inclui funcionalidades como DAC/URA e gravação de áudio, disponibilidade de 99,99% e e-learning para integração de agentes.