Mambu, uma plataforma líder em serviços bancários em nuvem, anunciou sua parceria com o Google Cloud para continuar aumentando seu portfólio de serviços e alcance global. Os clientes da Mambu agora poderão expandir o alcance de suas transações bancárias e produtos financeiros, como empréstimos, em mais países, por meio de sua plataforma agnóstica em nuvem.

A parceria permite à Mambu operar de ponta a ponta no Google Cloud, trazendo sua oferta SaaS para uma série de novas instituições de serviços financeiros que buscam migrar para a nuvem, principalmente em países com requisitos de armazenagem local de dados.

Toda a plataforma bancária de Mambu e seus serviços incluem mecanismos de core bancário e empréstimos, orquestrador de processos, integrações de pagamentos, conectores para soluções provenientes do ecossistema de parceiros e serviços de suporte agora estão disponíveis no Google Cloud.

A Mambu está presente em mais de 50 países, oferecendo soluções de core bancário, incluindo contas correntes, depósitos, empréstimos, garantia de imóveis e outros produtos financeiros, com uma ampla gama de serviços de terceiros que são facilmente integrados à sua plataforma. As empresas iniciaram a integração em fevereiro de 2020 e entraram em operação em maio de 2020 em colaboração com um cliente que lançou um novo banco digital na Ásia-Pacífico.

“Continuamos a ver mais instituições financeiras procurando migrar para a nuvem e em particular, procurando uma solução nativa em nuvem”, diz Ben Goldin, Diretor de Tecnologia e Produto da Mambu. “A nuvem permite que os clientes inovem rapidamente, reconfigurem produtos e serviços de forma ágil e desenvolvam produtos que os clientes realmente desejam. Isso os torna mais competitivos, enquanto reduzem seus custos e riscos. Nossa parceria com o Google Cloud nos ajuda a impulsionar o crescimento dos nossos clientes, pois agora poderemos estar mais próximos daqueles que executam suas operações no Google Cloud e ampliam seu horizonte em termos de países de operação.”

“Estamos orgulhosos de fazer parceria com a Mambu e por oferecer seu portfólio completo de soluções bancárias e de empréstimos digitais nativamente no Google Cloud”, disse Chris Arisian, Diretor de Parcerias do Google Cloud. “Com essa parceria, os bancos e as instituições financeiras podem estender seus serviços bancários digitais, habilitados pela Mambu, através da infraestrutura global, flexível e segura do Google Cloud, ajudando-os a criar experiências bancárias escaláveis, focadas no cliente”.