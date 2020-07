A Mambu, a plataforma de cloud banking para o setor financeiro, nomeou o experiente executivo uruguaio Pablo Pereyra Portugal como seu novo Diretor Comercial para a América Latina, para liderar sua estratégia comercial na região. Pablo gerenciará as equipes de vendas, marketing e customer success.

Com mais de 20 anos de experiência nas indústrias bancária e de tecnologia, Pablo liderou projetos de transformação digital no México, Colômbia, Argentina, Uruguai e El Salvador, em seus diversos cargos estratégicos em empresas globais e multinacionais.

“Estou confiante que a experiência comercial e o conhecimento do Pablo sobre a Mambu serão fundamentais para que possamos continuar crescendo e mantendo a posição de liderança na América Latina”, disse Edgardo Torres-Caballero, Diretor Geral da Mambu para a América Latina. “Nos últimos três anos, superamos nossas metas, fornecendo aos bancos tradicionais e fintechs uma plataforma única de open banking projetada para mudar o paradigma do setor e promover a digitalização financeira em nossa região. O novo panorama impulsionou a demanda por uma experiência bancária mais simples, intuitiva e ágil. Por isso, estamos reforçando nossa equipe a nível regional e local para continuar cumprindo com a nossa promessa “.

“A plataforma bancária SaaS com arquitetura em componentes da Mambu está realmente liderando a mudança para impulsionar bancos, fintechs e financeiras a prosperar no atual ambiente econômico em transformação”, afirmou Pablo. “À medida que novas fintechs entram no mercado e cada vez mais bancos tradicionais buscam lançar suas versões digitais, a Mambu estabeleceu uma posição de liderança devido à sua capacidade de fornecer uma estrutura estratégica preparada para o futuro, com a agilidade e flexibilidade necessárias para navegar nesses tempos de mudança e incerteza. Espero que continuemos a desenvolver ainda mais histórias de sucesso aos clientes Mambu na América Latina”.