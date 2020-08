Mambu, a plataforma em nuvem para o setor bancário e de crédito, anunciou que foi posicionada pelo segundo ano consecutivo como um Challenger no Quadrante Mágico de Gartner 2020 para a categoria de Core Banking Global.

Trata-se de um momento crítico para o setor financeiro. Diante do impacto econômico da pandemia do COVID-19, bem como do aumento da concorrência impulsionada por fintechs e neobanks, os CEOs de instituições financeiras estão acelerando a transformação digital de suas organizações, o que representa um cenário de oportunidades para o setor de core banking, especialmente para soluções cloud-native e open banking.

Lançada em 2011, a plataforma bancária cloud-native da Mambu é uma solução SaaS que tem se transformado continuamente para agregar um forte valor de negócios e ajudar a impulsionar o crescimento de clientes como N26, Asto por Santander, Banco Galicia, New10 do ABN Amor., Ualá, entre outros.

“A Mambu tem uma posição de destaque na revolução da experiência bancária. Acreditamos que a inclusão no Quadrante Mágico do Gartner reflete uma vez mais o trabalho dos nossos times de Produto e Sucesso do Cliente,” afirma Edgardo Torres-Caballero, Diretor Geral da Mambu para a América Latina. “Nosso objetivo de ajudar bancos e fintechs a escalar com eficácia e entrar no mercado em tempo recorde, por meio de uma tecnologia ágil e flexível. Além disso, nossas recentes parcerias com o Google Cloud, Transferwise e Backbase são parte de nosso compromisso de criar uma rede competitiva de parceiros para impulsionar nossos clientes em nível global.”