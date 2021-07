Desde que la pandemia del COVID-19 golpeó por primera vez, conceptos como “distanciamiento social” y estar “en cuarentena” se han convertido en términos familiares. Hoy seguimos cuidándonos ya sea pasando tiempo en casa o bien teniendo que salir a trabajar todos los días. Independiente de cual sea tu caso, a continuación Samsung te da algunos consejos sobre cómo mantenerse sano y seguro con su último teléfono inteligente, el Galaxy S21 Ultra 5G.

Comida y pandemia: Sí, por favor



¿No puedes ir a tus cafés favoritos para satisfacer tus antojos aleatorios? ¡Aproveche su chef interior con estrella Michelin y cocine una tormenta desde su propia cocina! Con millones de recetas disponibles en línea, no es necesario ir a los últimos restaurantes para revitalizar el paladar. Si cocinar solo se vuelve demasiado aburrido para ti, puedes grabar creativamente tu experiencia en TikTok para que todos lo vean! Con el 5nm AP integrado en su Galaxy S21 Series 5G, multitarea en su teléfono mientras cocina es ahora una brisa! Busca recetas, responde mensajes e interactúa con su followers durante un LIVE , cambiando entre una y otra tarea sin dudar.

La cámara Pro-Grade de la serie Samsung Galaxy S21 5G puede capturar fotos de calidad de estudio de sus últimas creaciones en cualquier entorno y grabar sus videos de cocina en impresionantes 8K. ¡Las tomas de su comida se verán tan bien como saben! Prueba la fotografía de alimentos o vlogging y comparte tus delicias con el mundo en Instagram usando #withGalaxy.

Ejercicio dentro de casa: lo que necesitas para tu salud



El cierre del gimnasio no te impide hacer ejercicio en casa o al aire libre en franja deportiva, y de a poco se hace necesario construir esos músculos, deshacerse del exceso de grasa, y mantenerse en forma porque pandemia o no, es evidente que la salud es riqueza, y el ejercicio es la mejor actividad que puede invertir su tiempo en esta temporada! Aunque comenzar este viaje al mundo más fitness puede parecer difícil al principio, todo lo que se necesita es un trote diario de 15 minutos en el parque local para poner en marcha este nuevo hábito saludable. Puedes también unirte a sesiones de entrenamiento en línea dirigidas por entrenadores expertos o hacer un esfuerzo adicional para complementar tu rutina de ejercicios probando nuevas actividades como yoga o tal vez incluso Pilates que no requieren equipo de gimnasio.

Con la función Motion Mirror en su Galaxy S21 Series 5G, puede proyectar su teléfono inteligente en su televisor para ayudarlo a garantizar la mejor performance. Para seguir adelante, ¡ponte el Galaxy Buds Pro y escucha tu lista de reproducción de música fitness especialmente curada para darte ánimo! Quedarse en casa todo el día puede dejarte sintiéndote lento y desmotivado, pero exprimir una sesión de entrenamiento o dos en tu día seguro te ayudará a mejorar tu estado de ánimo y mantenerte energizado.

Si te decides puedes realizar un seguimiento de tu progreso utilizando la aplicación Samsung Health de su Galaxy S21 Series 5G y combínelo con el Galaxy Watch3 para medir sus resultados. ¡Nada es más gratificante después de una sesión de entrenamiento que ver cuánto has progresado! A través de la aplicación en su Galaxy S21 Series 5G, puede realizar un seguimiento de su conteo de pasos, frecuencia cardíaca e incluso obtener una estimación de cuántas calorías ha quemado después de su entrenamiento para determinar que está en el camino correcto hacia sus objetivos de acondicionamiento físico.

Sigue conectado a los que amas

Con todo el mundo atrapado en casa o queriendo cuidarse mucho más Las videollamadas son lo que está en este momento, así que usa el Galaxy S21 Series 5G y comienza a conectarte. Puedes compartir tus historias y pasar tiempo de calidad juntos con la batería inteligente que ayuda a optimizar su uso para que pueda conversar y mirar esos rostros que extrañas durante el tiempo que desees.

Ve lo que más te gusta



Ver películas en tu Galaxy S21 5G es la siguiente mejor alternativa para curar el cierre del cine. Ya sea que te guste la comedia, la acción, los thrillers o tal vez incluso el terror, ¡no hay nada como una buena película en una buena pantalla, junto con sorprendentes altavoces estéreo para ayudarte a pasar el tiempo y mantenerte entretenido!

¿Planeando un maratón de películas o viendo atracones la última temporada de sus programas favoritos durante horas? La nueva función Eye Comfort Shield que está disponible en su Galaxy S21 Series 5G está diseñada para ayudar a mantener sus ojos protegidos de las luces azules dañinas y reducir la fatiga ocular mientras mira la pantalla durante largos períodos.

Los tiempos son difíciles, pero aún nos queda el estar conectados. La Galaxy Serie S21 5G está construida con tecnología innovadora y un ecosistema bien conectado que puede elevar sus experiencias diarias, incluso en situaciones como estas, donde los Smartphones han demostrado ser herramientas fundamentales. Por eso desde Samsung llevamos adelante la promesa de mantenerte en compañía, conectado y trabajar para que hagas que tus momentos cotidianos sean épicos