Você já parou para pensar sobre qual futuro deseja construir graças à tecnologia? Se ainda não, este será um bom exercício de reflexão para os participantes da 4ª edição do .Futuro | Rio, conferência sobre os impactos da tecnologia na transformação dos negócios e da sociedade, que este ano acontece no dia 18 de novembro em novo formato – 100% online e gratuito. Com o tema “Os Futuros Desejáveis”, o evento será transmitido diretamente do MAR – Museu de Arte do Rio pela plataforma Netshow.me.

A conferência contará com 18 convidados que debaterão os seguintes temas: Um Futuro Mais Eficiente, Um Futuro com Propósito, Um Futuro Mais Humano e Um Futuro Mais Inovador. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo Sympla ou no portal www.futuro-rio.com.

O CEO Global do Grupo Stefanini, Marco Stefanini, está entre os principais palestrantes desta edição, que propõe soluções práticas aos desafios atuais reunindo quatro universos que compartilham conhecimento e experiência para fortalecer o ecossistema de inovação: empresas de tecnologia, startups, empresas em transformação e o mundo acadêmico e institucional. “O ponto central é entender como a tecnologia transforma o mundo e, particularmente, o mundo dos negócios”, diz Xavier Leclerc, curador da Conferência.

O evento será dividido em 4 blocos, cada um deles com uma palestra principal, uma mesa redonda e uma entrevista com um participante. Também participarão Mauricio Cataneo, presidente da Unisys Brasil e VP & CFO para a América Latina; An Verhulst-Santos, presidente da L’Oréal Brasil, e Luiz Fernando Pedrucci, vice-presidente sênior da Renault Américas.

“É muito bom participar de um evento que reforça a importância da implementação de uma cultura de inovação dentro das empresas. Cada vez mais, o líder precisa assumir a responsabilidade de engajar e participar ativamente da mudança. Tem que participar com alma. Para promover uma mudança forte, você tem que mostrar que vai mudar também”, afirma Marco Stefanini.

Segundo o curador do .Futuro | Rio, a escalada da conscientização tecnológica transformou o comportamento de muitas áreas estratégicas, principalmente em posições de liderança. “Até pouco tempo atrás, um CEO tinha como única tarefa fundamental manter a saúde financeira da empresa. Hoje, este profissional precisa se preocupar também com o desenvolvimento tecnológico e inovador”, destaca Xavier Leclerc.

Os principais assuntos abordados em cada bloco serão:



Um Futuro Mais Eficiente: as tecnologias aportam soluções para tornar as empresas mais produtivas e eficientes. Como aproveitar dados na era do “smart tudo” e escolher as tecnologias corretas?;

Um Futuro Com Propósito: frente às imensas possibilidades oferecidas pela tecnologia, empresas e executivos precisam definir o propósito de suas atividades unindo esforços de todas as áreas;

Um Futuro Mais Humano: em um mundo tecnológico, capacidades humanas se tornam o diferencial para o sucesso. Empreendedorismo, liderança remota e colaboração são alguns dos temas abordados;

Um Futuro Mais Inovador: a era das organizações Control & Command está chegando ao fim. Surgem novas formas de trabalhar e a inovação se torna essencial. Mas o que fazer e por onde começar?

De acordo com Marco Stefanini, o futuro desejável passa pela inovação e foco no cliente. “Durante muitas décadas, as grandes empresas de sucesso começaram a se afastar do cliente, se tornaram mais burocráticas. Muito do mindset digital que a gente gosta de falar é, na prática, o mindset de empreendedor. Nosso objetivo é integrar toda a cadeia de valor do cliente, utilizando a tecnologia para atender suas principais necessidades de maneira rápida e eficiente”, complementa.